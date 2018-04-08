Химическая атака в Думе

Десятки человек, среди которых и дети, могли стать жертвами химической атаки в Восточной Гуте. Такие данные приводят врачи и «белые каски», работающие на месте. Активисты публикуют кадры оказания помощи множеству пострадавших.

Оппозиционеры и боевики обвиняют правительственные войска, в Дамаске это категорически отрицают.

Джерри Смит, бывший инспектор ОЗХО:

«Это происходит с удручающим постоянством. Ровно год назад, с точностью до месяца, была атака в Хан-Шейхуне. И вот снова мы видим множество раненых. На тех кадрах, что я изучал, у пострадавших нет явных травм, но они очевидно страдают от интоксикации, отравления. Есть и погибшие».

В пятницу сирийская армия возобновила наступление на Думу — это последний город Восточной Гуты, неподконтрольный правительственным войскам.

В воскресенье, по данным официального Дамаска, после двух дней боёв и тяжёлых потерь боевики группировки «Джейш аль-Ислам» согласились на переговоры. Речь идёт о том, чтобы экстремисты смогли покинуть Думу и отправиться в сторону Джараблуса — в обмен на жизни заложников и пленных, которых удерживают исламисты.