Асад: восстановление Сирии обойдется в $400 млрд

Восстановление инфраструктуры Сирии обойдется в по меньшей мере 400 млрд долларов. Такую цифру назвал президент Башар Асад на встрече с российскими парламентариями 15 апреля.

Делегация прибыла в Дамаск в субботу буквально через несколько часов после ударов по Сирии странами западной коалиции во главе с США. Однако на повестке дня переговоров это никак не сказалось.

"Важно понимать, что за решением военной задачи все равно встает экономическая повестка. И в данном случае Сирия может рассчитывать на помощь и участие российских компаний и российского бизнеса", - заявил вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.

Теперь Россия направляет не только военную, но и строительную технику в Сирию. В начале апреля на саммите стран гарантов перемирия в Сирии президент Путин заявил, что в настоящее время приоритетом является уже не столько борьба с террористами, сколько восстановление экономики страны.

Правда, по оценкам того же президента Асада этот процесс будет долгим и займет по меньшей мере полтора десятка лет.