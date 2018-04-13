Суд заблокировал Telegram в России

Суд рассматривал иск Роскомнадзора, который настаивал, что в ФСБ не были предоставлены "ключи" для дешифровки переписки.

На рассмотрение иска суду понадобилось 20 минут, еще через 40 минут судья Юлия Смолина вынесла решение.

Telegram в соответствие с российским правом - организатор распространения информации в интернете, и поэтому на нем лежит обязанность предоставить, с одной стороны, Роскомнадзору сведения о себе для включения в специальный реестр, а, с другой стороны, сообщить ФСБ информацию, требуемую для дешифровки переписки пользователей.

Мессенджер, в свою очередь, заявил, что передача так называемых ключей шифрования - технически невозможная задача, поскольку этого не подразумевает сама архитектура сервиса, а ФСБ на это ответила, что доказательств этого утверждения не было предоставлено.

Ограничение доступа к Telegram будет действовать до представления ФСБ ключей для дешифрования переписки.

Один из адвокатов Telegram Павел Чиков уже заявил что, несмотря на решение о блокировке, мессенджер не намерен идти ни какие уступки.