Ряд российских пользователей интернета готовит коллективную жалобу на действия Роскомнадзора в связи с так называемыми «веерными блокировками» электронных ресурсов. Речь идёт об ограничении доступа к сторонним сайтам из-за борьбы с мессенджером Telegram.
Роскомнадзору грозят жалобами в полицию
Роскомнадзору грозят жалобами в полицию
Заявления для подачи в полицию собирает «Роскомсвобода». Если МВД не отреагирует, организация готова судиться и дойти до Европейского суда по правам человека, — рассказал «Евроньюс» её ведущий юрист Саркис Дарбинян:
«Мы полагаем, что однозначно руководство ведомства, в котором должны работать специалисты, обладающие техническими знаниями, не могли не знать, что вынесение целых подсетей повлечёт серьёзный экономический ущерб и ограничение права на свободу информации российских пользователей».
В «Роскомсвободе» говорят, что за первые часы получили десятки жалоб на Роскомнадзор. До этого правозащитная ассоциация «Агора» начала собирать жалобы предпринимателей о потерях из-за необоснованных блокировок.
В Роскомнадзоре не признают масштабы проблемы. В ведомстве заявляли, что массовых сбоев из-за блокировок не было, а доступ к ряду ресурсов ограничен в соответствии с законом.