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Роскомнадзору грозят жалобами в полицию

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Роскомнадзору грозят жалобами в полицию

Роскомнадзору грозят жалобами в полицию
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Reuters
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Ряд российских пользователей интернета готовит коллективную жалобу на действия Роскомнадзора в связи с так называемыми «веерными блокировками» электронных ресурсов. Речь идёт об ограничении доступа к сторонним сайтам из-за борьбы с мессенджером Telegram.

Заявления для подачи в полицию собирает «Роскомсвобода». Если МВД не отреагирует, организация готова судиться и дойти до Европейского суда по правам человека, — рассказал «Евроньюс» её ведущий юрист Саркис Дарбинян:

«Мы полагаем, что однозначно руководство ведомства, в котором должны работать специалисты, обладающие техническими знаниями, не могли не знать, что вынесение целых подсетей повлечёт серьёзный экономический ущерб и ограничение права на свободу информации российских пользователей».

В «Роскомсвободе» говорят, что за первые часы получили десятки жалоб на Роскомнадзор. До этого правозащитная ассоциация «Агора» начала собирать жалобы предпринимателей о потерях из-за необоснованных блокировок.

В Роскомнадзоре не признают масштабы проблемы. В ведомстве заявляли, что массовых сбоев из-за блокировок не было, а доступ к ряду ресурсов ограничен в соответствии с законом.

Видеомонтаж • Андрей Позняков