Бумажные самолётики — за свободу интернета: жители России поддержали призыв Павла Дурова, основателя Telegram. В семь вечера по местному времени, по случаю семи дней с момента блокировки мессенджера, из окон полетели бумажные самолётики — символ приложения. На «бортах» — лозунги и призывы.
Самолётики за Telegram
Самолётики за Telegram
Дуров обратился к сторонникам и с просьбой убрать бумагу после акции.
В прошлую среду акцию у здания ФСБ на Лубянке в Москве бумажные самолётики запускали Мария Алехина и Дмитрий Энтео. По решению суда они получили по 100 часов обязательных работ.
Павел Дуров назвал блокировку Telegram «самым масштабным актом интернет-цензуры в России».
Число заблокированных ip-адресов превышало в определённые моменты 18 миллионов, из-за чего в России возникли проблемы с доступом к порталам Google, Apple, Microsoft, целому ряду других сайтов.
Тем не менее, Telegram пока доступен на территории России.