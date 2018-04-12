В четверг премьер-министр Мэй на заседании кабинета министров Британии должна удостовериться в поддержке правительства тем силовым действиям, которые она намерена предпринять в отношении Сирии в связи с предполагаемой химатакой в Думе.
Тереза Мэй идет на войну
Тереза Мэй идет на войну
В боеготовность приведены ВВС и ВМС страны, в том числе и подводные лодки, которые уже, как сообщается, направлены к сирийскому побережью, а также эскадренные миноносцы.
В предполагаемой военной акции участвовать, кроме Британии, собираются США и Франция.
По сообщению Daily Telegraph, удар по Сирии может быть нанесен в самое ближайшее время.