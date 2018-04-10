Совбез ООН в очередной раз оказался неспособен принять меры в связи с нашумевшим инцидентом в Сирии. Обсуждение химической атаки в городе Дума достигло максимального накала, постоянные члены Совета были непримиримы, а Россия вновь воспользовалась правом вето. Таким образом был заблокирован американский проект резолюции о независимом расследовании использования химического оружия против гражданского населения.
Совбез ООН не смог принять резолюцию по химической атаке
Совбез ООН не смог принять резолюцию по химической атаке
Точка зрения
Россия запомнит этот день. Россия предпочла защищать чудовище, а не жизни сирийцевпостпред США в ООН
Сирийские правозащитные организации сообщали о десятках убитых и сотнях пострадавших в результате применения боевого отравляющего вещества в Восточной Гуте. Многочисленные фотографии и видеозаписи последствий атаки распространяются в Интернете.
Россия заявляет о провокации и настаивает на том, что никакой химической атаки не было. При этом Москва ссылается на данные своих экспертов, которые, по утверждениям военных, побывали в Думе, проанализировали пробы грунта, опросили свидетелей и безуспешно пытались найти пострадавших, а также тела погибших.
Россия предложила поручить расследование инцидента Организации по запрещению химического оружия, обещая обеспечить экспертам безопасность и доступ к месту событий. Впрочем, этот проект резолюции не набрал необходимого количества голосов в Совбезе.
Заседание было прервано для консультаций по ещё одному проекту, который изначально предлагала Швеция. Россия ранее выступала в поддержку такого варианта резолюции в целом, желая дополнить его собственными инициативами.
Ещё в ходе предварительного обсуждения ситуации в Думе Соединённые Штаты предупредили, что примут решительные меры в связи с химической атакой, независимо от итогов голосования в Совбезе. Французский президент Эмануэль Макрон сообщил о подготовке к нанесению ударов по военным объектам в Сирии: решение о начале операции Париж рассчитывает принять в ближайшие пару дней.