Совбез ООН в очередной раз оказался неспособен принять меры в связи с нашумевшим инцидентом в Сирии. Обсуждение химической атаки в городе Дума достигло максимального накала, постоянные члены Совета были непримиримы, а Россия вновь воспользовалась правом вето. Таким образом был заблокирован американский проект резолюции о независимом расследовании использования химического оружия против гражданского населения.

Россия запомнит этот день. Россия предпочла защищать чудовище, а не жизни сирийцев

Сирийские правозащитные организации сообщали о десятках убитых и сотнях пострадавших в результате применения боевого отравляющего вещества в Восточной Гуте. Многочисленные фотографии и видеозаписи последствий атаки распространяются в Интернете.

Россия заявляет о провокации и настаивает на том, что никакой химической атаки не было. При этом Москва ссылается на данные своих экспертов, которые, по утверждениям военных, побывали в Думе, проанализировали пробы грунта, опросили свидетелей и безуспешно пытались найти пострадавших, а также тела погибших.

Россия предложила поручить расследование инцидента Организации по запрещению химического оружия, обещая обеспечить экспертам безопасность и доступ к месту событий. Впрочем, этот проект резолюции не набрал необходимого количества голосов в Совбезе.

Заседание было прервано для консультаций по ещё одному проекту, который изначально предлагала Швеция. Россия ранее выступала в поддержку такого варианта резолюции в целом, желая дополнить его собственными инициативами.

Ещё в ходе предварительного обсуждения ситуации в Думе Соединённые Штаты предупредили, что примут решительные меры в связи с химической атакой, независимо от итогов голосования в Совбезе. Французский президент Эмануэль Макрон сообщил о подготовке к нанесению ударов по военным объектам в Сирии: решение о начале операции Париж рассчитывает принять в ближайшие пару дней.