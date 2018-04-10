Совбез ООН спорит о химической атаке в Сирии

Россия и США выносят на голосование в Совете Безопасности ООН свои проекты резолюции по ситуации вокруг химической атаки в Сирии. Ещё в понедельник Совбез обсудил сообщения о гибели десятков мирных жителей от боевого отравляющего вещества в городе Дума. Москва настаивает на том, что никакой химической атаки не было.

Мы не можем больше брать на веру итоги расследования с дистанции, как это было год назад в Хан-Шейхуне

Глава российского МИДа Сергей Лавров пообещал, что будет добиваться поездки в Думу экспертов Организации по запрещению химического оружия. В ОЗХО уже ответили согласием и начали обсуждать детали визита. В российской резолюции сказано, что специалисты именно этой организации должны проверить сообщения о химической атаке.

Ещё в ходе обсуждения сводок из Думы представители стран-членов Совбеза ООН говорили, что доверяют данным правозащитников об отравлении сотен людей, в основном детей и женщин. Согласно этим сообщениям, погибли не менее 49 человек.

Канцлер Германии Ангела Меркель подчеркнула, что считает доказательства примнения химического оружия «очень ясными». Она не видит смысла в проведении расследований для Берлина, который уже осудил атаку в Думе. «Вызывает шок тот факт, что отравляющие вещества используются снова и снова после всех заявлений и осуждений на международном уровне», — заявила Меркель.

Соединённые Штаты на заседании в понедельник получили наибольшую поддержку со стороны членов Совбеза. Делегация США после этого решила вынести на голосование проект резолюции, в котором говорится о независимом расследовании химических атак в Сирии и о привлечении к ответственности тех, кто стоит за этими преступлениями.