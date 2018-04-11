Сирия готовится к удару США

Сирия готовится к самому масштабному за последнее время противостоянию российского и американского оружия. Правительственная армия ожидает массированных ударов со стороны США и их союзников. Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп пригрозил ответить таким образом на химическую атаку в городе Дума.

Россия обещает сбивать ракеты, нацеленные на Сирию. Приготовься, Россия, потому что ракеты прилетят и они будут хорошими, новыми и «умными»

В Москве утверждают, что химической атаки в Думе не было, заявляют о провокации и об угрозе для международного безопасности. На церемонии вручения верительных грамот послов президент Владимир Путин говорил, что «Обстановка в мире становится все более хаотичной». Он выразил надежду, что здравый смысл возобладает.

В СМИ тем временем распространяются сообщения о выводе российского флота с базы в Тартусе. Опубликованы соответствующие снимки из космоса.

Исчезновение большей части российских военных кораблей с базы в Тартусе

Глава думского комитета по обороне Владимир Шаманов рассказал в эфире федерального телевидения, что в Сирии развёрнуты российские силы ПВО, весь контингент приведён в готовность в ожидании удара.

По неофициальным данным, в Восточное Средиземноморье движется группа американских боевых кораблей во главе с авианосцем «Гарри Трумэн», а также британские подводные лодки. Между тем в американском Белом доме говорят, что окончательное решение об операции ещё не принято и ракетный удар, о котором писал Трамп, — лишь один из вариантов развития ситуации. Daily Telegraph пишет, что Великобритания рассчитывает атаковать цели в Сирии в четверг вечером.