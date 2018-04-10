США обдумывают ответ на случившееся в Сирии

В понедельник в Вашингтоне Трамп провел совещание с руководством Пентагона. В нем участвовал его новый помощник по национальной безопасности Джон Болтон. Глава американской администрации заявил, что он рассматривает все возможные варианты реагирования на предполагаемую химатаку в пригороде Дамаска, подчеркнув, что отвечать будут все, кто поддерживает режим Асада.