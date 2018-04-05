Крус и Бардем откроют Каннский кинофестиваль

71-й Каннский кинофестиваль откроет психологический триллер с Пенелопой Крус и Хавьером Бардемом в главных ролях. Картина иранского режиссера Асгара Фархади "Все знают" - лишь второй фильм на испанском языке, который удостоился подобной чести. Только однажды в 2004 году фестиваль стартовал с драмы Педро Альмодовара "Дурное воспитание".