"Крупным планом": польская бизнес-революция

Стартапы в Польше – один из двигателей экономического роста страны. Проведенное исследование показало: в числе самых прибыльных – IT компании, проекты в сфере биотехнологий и больших данных. В программе “Крупным планом” мы ближе познакомимся с некоторыми успешными игроками польского рынка инноваций.

…Их немало здесь, в Варшаве, инкубатор стартапов. “Гугл кампус” – бывшая водочная фабрика.

В кампусе комфортно обосновалась группа Quotiss,, разработчик онлайн сервиса для судоходных компаний, занимающихся грузоперевозками. У штурвала фирмы – опытный капитан,

Марчин Зарзески: “Вы, наверное, думаете: “Ах, это такой большой бизнес, там все очень современное, компьютеризированное”. Вовсе нет! В грузоперевозках по-прежнему многое делается вручную, медленно, а все таблицы ведутся в программе Excel. Так вот, мы с этими таблицами прощаемся, переводим все данные в цифровой режим и переносим в интернет-хранилище”.

Как работается стартапам в кампусе?

Марчин Зарзески: “Ну, здесь не все так безоблачно, как порой кажется со стороны. Люди ведь думают: тут сидят такие продвинутые ребята и творят! Нет, у нас много рутинной и тяжелой работы, мы ее делаем. Но общая атмосфера, принадлежность к этой экосистеме вдохновляет и помогает. Сейчас в Польше – удачное время для развития бизнеса, если у вас есть идея и вы готовы к стартапу”.

“Гугл л кампус” – в Варшаве, а в Лодзе – свой собственный инкубатор, ориентированный на хай-тек проекты. Группа United Robots разрабатывает настоящего киборга, с системой лазерной навигации. Он будет незаменим в супермаркетах – отмыть полки, рассортировать или загрузить товар. Найдется ему работа и на почте. Робот чрезвычайно маневренный, он запрограммирован таким образом, чтобы взять именно нужный предмет, успешно обойдя ненужный. Разработка – сочетание лазерных технологий и искусственного интеллекта.

Дариус Манковски, исполнительный директор фирмы: “Прежде всего это – сканирование пространства, запоминание обстановки и способность ее анализировать. Здесь лазер очень нужен, поскольку позволяет роботу производить точные замеры, своего рода картографию. Затем все эти карты машина успешно хранит в памяти. Мы провели несколько тестов в Польской почтовой службе и скажу вам, что робот действительно отлично ориентируется в пространстве”.

Не исключено, что однажды робот отправится на Марс или на Луну, но пока директор расстаться с новинкой не готов: она нужнее на Земле.

Финансовая группа SpeedUp – собиратель талантов, она привлекает и поддерживает многообещающие стартап- проекты. Три ее основателя заработали капитал в рекламе, а затем создали фирму. Один из партнеров, Бартек Гола, показывает новые приложения, в которые инвестирует.

Have You Just Raised Millions of Dollars in Funding? Here you have few tips from dbrown</a> <a href="https://twitter.com/techstars?ref_src=twsrc%5Etfw"> techstars https://t.co/WRTk42ufy2 — speedupgroup (@speedupgroup) 23 mars 2018

Бартек Гола, соучредитель SpeedUp: “Вот приложение Legimi, оно похоже на Spotify . Только здесь вместо музыки вы можете подписываться на электронные книги”.

Фирма работает по уникальной схеме.

Бартек Гола, соучредитель SpeedUp: “Мы инвестируем в тот момент, когда у стартапа нет своих доходов. Такова наша бизнес-модель. Мы ищем профессионалов, талантливых людей – носителей технических знаний и особого предпринимательского духа. Вот такое сочетание позволяет добиваться результатов”.

В Европе нередко бывает, что раз проиграв, вы ставите на проекте крест. У Бартека – иной взгляд: “Проигрыш, ошибка не означают, что вы – непрофессионал. Половина наших подопечных компаний распадаются, мы это знаем, и это тоже – часть нашей бизнес-стратегии. Если там работают профессионалы, если они способны учиться на ошибках, то для нас это – лучшая команда”.

Одна из таких фирм, упав, встала и решила попробовать еще раз. Она разрабатывает стетоскоп и приложение – для домашнего пользования.

Бартек Гола, соучредитель SpeedUp: “Новинка помогает врачам и пациентам прослушать легкие. Это очень важно, особенно для детей, ведь часто вопрос стоит о том, нужны больному антибиотики или нет”.

Предположим, вам нужен реальный врач? Система, разработанная компанией Docplanner, поможет быстро найти специалиста, записаться на прием и прочитать отзывы уже побывавших у него людей. Вся информация о вас хранится в строгой конфиденциальности. Компания расширяет бизнес за счет приобретения испанского партнера с выходом на южноафриканский рынок.

Петер Биало, директор, Docplanner: “Речь идет о платформе для пациентов, которые ищут специалиста, записываются на приём или оформляют вызов. У нас также есть программа для медиков, которая позволяет планировать поток пациентов. А еще врачи могут общаться переписываться с пациентами. Мы постоянно добавляем к системе новые элементы, например, вот это общение сторон…”.

В компании – много молодежи, и это сознательный выбор дирекции.

Петер Биало, директор, Docplanner: “Мы всех считаем членами одной команды, в ней – 500 человек. Плюс – люди, занимающиеся разработкой продукта. Каждая подгруппа занимается очень конкретными вещами. Разумеется, где-то их функции пересекаются. Я думаю, все они чувствуют себя членами единого динамичного стартапа”.

А что, если врач вам не нужен, а просто не помешает выспаться? Приложение Nightly, вполне возможно позволит вам обойтись без таблеток, которые вы принимаете из опасения не заснуть.Над проектом работают врачи и психологи,.

Лукаш Млдижевски, директор. Nightly: “Мы используем звуковые стимуляторы, чтобы погрузить вас в сон. Мы можем не только показать вам, как хорошо вы спали, но и улучшить качество отдыха. В этом – главная особенность нашего продукта. Мы мечтаем, что через 2-3 года, наше решение признают медицинским продуктом. И тогда у вас появится еще одна опция, выбор – заснуть со снотворным, у которого немало побочных эффектов, или же воспользоваться нашим приложением и погрузиться в сон быстрее”.

Есть ли планы на будущее?

Лукаш Млдижевски, директор. Nightly: “Знаете, есть интересные научные данные, согласно которым во время сна можно стимулировать память человека…”.