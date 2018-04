"Крупным планом": польская бизнес-революция

…Их немало здесь, в Варшаве, инкубатор стартапов. “Гугл кампус” – бывшая водочная фабрика.

В кампусе комфортно обосновалась группа Quotiss,, разработчик онлайн сервиса для судоходных компаний, занимающихся грузоперевозками. У штурвала фирмы – опытный капитан,

Марчин Зарзески: “Вы, наверное, думаете: “Ах, это такой большой бизнес, там все очень современное, компьютеризированное”. Вовсе нет! В грузоперевозках по-прежнему многое делается вручную, медленно, а все таблицы ведутся в программе Excel. Так вот, мы с этими таблицами прощаемся, переводим все данные в цифровой режим и переносим в интернет-хранилище”.

Как работается стартапам в кампусе?

Марчин Зарзески: “Ну, здесь не все так безоблачно, как порой кажется со стороны. Люди ведь думают: тут сидят такие продвинутые ребята и творят! Нет, у нас много рутинной и тяжелой работы, мы ее делаем. Но общая атмосфера, принадлежность к этой экосистеме вдохновляет и помогает. Сейчас в Польше – удачное время для развития бизнеса, если у вас есть идея и вы готовы к стартапу”.

“Гугл л кампус” – в Варшаве, а в Лодзе – свой собственный инкубатор, ориентированный на хай-тек проекты. Группа United Robots разрабатывает настоящего киборга, с системой лазерной навигации. Он будет незаменим в супермаркетах – отмыть полки, рассортировать или загрузить товар. Найдется ему работа и на почте. Робот чрезвычайно маневренный, он запрограммирован таким образом, чтобы взять именно нужный предмет, успешно обойдя ненужный. Разработка – сочетание лазерных технологий и искусственного интеллекта.

Дариус Манковски, исполнительный директор фирмы: “Прежде всего это – сканирование пространства, запоминание обстановки и способность ее анализировать. Здесь лазер очень нужен, поскольку позволяет роботу производить точные замеры, своего рода картографию. Затем все эти карты машина успешно хранит в памяти. Мы провели несколько тестов в Польской почтовой службе и скажу вам, что робот действительно отлично ориентируется в пространстве”.

Не исключено, что однажды робот отправится на Марс или на Луну, но пока директор расстаться с новинкой не готов: она нужнее на Земле.

Финансовая группа SpeedUp – собиратель талантов, она привлекает и поддерживает многообещающие стартап- проекты. Три ее основателя заработали капитал в рекламе, а затем создали фирму. Один из партнеров, Бартек Гола, показывает новые приложения, в которые инвестирует.