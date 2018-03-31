Россия может выслать более 50 британских дипломатов в качестве зеркальной меры на аналогичные действия Лондона. С таким заявлением выступили в российском МИДе.
МИД РФ: спецслужбы США активизировались
МИД РФ: спецслужбы США активизировались
Между тем вещи уже собирают сотрудники генконсульства США в Санкт-Петербурге. Россия в четверг объявила о высылке 60 американских дипломатов в ответ на соответствующие меры США.
Россию покидают и представители целого ряда стран, присоединившихся к демаршу Великобритании, вызванному «делом Скрипаля».
По словам российского посла в США Анатолия Антонова, отношения между Москвой и Вашингтоном ещё никогда не были настолько плохими.
Среди американских мер — отзыв разрешения на работу российского консульства в Сиэтле. Здание необходимо освободить до понедельника. Впрочем, его сотрудников не высылают — согласно заявлению посольства, дипломатов распределят между другими диппредставительствами России в США.
При этом в российском МИДе в пятницу сообщили, что на фоне дипломатических скандалов и неразберихи чрезвычайно активизировались американские спецслужбы, которые пытаются вступить в контакт с высылаемыми и переезжающими российскими дипломатами.