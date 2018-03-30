Москва предлагает Вашингтону дружбу

Москва хотела бы установить доброжелательные отношения с Вашингтоном. Она не понимает, зачем США высылают российских дипломатов, и вынуждена отвечать жёстко. Такую позицию в интервью NBC представил посол России в Соединённых Штатах Анатолий Антонов:

«Если кто-нибудь даст вам пощёчину, ударит по лицу, как вы отреагируете? Вы будете размышлять об этом или нет? Вы попытаетесь сделать что-то, вы ответите тем же? Это само собой разумеется. Наши отношения находятся в очень плохом состоянии. Мне кажется, много недоверия. Недоверия между нашими странами».

Анатолий Антонов повторил один из доводов российской стороны о том, что высылка дипломатов планировалась заранее и независимо от отравления в Солсбери:

«Мне кажется, что трагедия в Лондоне была лишь поводом для ухудшения отношений, для высылки дипломатов и захвата нашего генерального консульства в Сиэтле. И кстати я вот взял один документ из заявления пресс-секретаря по поводу высылки офицеров российской разведки. Там упоминается закрытие российского консульства в Сиэтле из-за его близости к одной из наших баз подводных лодок и Боингу. Так какая связь с трагедией в Лондоне?»

Более 20 стран высылают российских дипломатов после обвинений в причастности Москвы к отравлению использованием химического оружия в Солсбери. Этот демарш представляют ещё и в целом как реакцию на внешнюю политику Кремля. В НАТО её назвали «опасной» и «безответственной». Дипломатов, которых ожидает высылка, подозревают в работе на разведку.