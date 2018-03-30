23 странам - "зеркальный" ответ

Всю первую половину пятницы не прекращалось движение посольских автомобилей перед зданием МИДа в Москве. Послы более 20 стран, ранее объявивших о высылке российских дипломатов "в знак солидарности" с Великобританией, были вызваны на Смоленскую площадь, где им объявили о "зеркальных" мерах.

В ноте, в частности говорится, что в ответ на необоснованные требования указанных государств о высылке российских дипломатов - на основании бездоказательных обвинений Великобритании в связи с "делом Скрипаля" - российская сторона "объявляет persona non grata соответствующее количество сотрудников дипучреждений этих стран в Российской Федерации".

Прокомментировать действия российского МИДа согласилась посол Нидерландов Рене Джонс-Бос: "Да, мы узанли об этом без восторга. Тем не менее, хочу отметить, что мы не просто так выслали на прошлой неделе двух российских дипломатов! Я и хотела бы еще раз об этом заявить. Речь идет о нападении с использованием химического оружяи в Солсбери, вот почему мы выслали российских дипломатов. Мы готовы к последствиям данного шага".

В "черный список" попали 23 в большинстве своем европейских государства. Ранее подобная мера была принята в отношении США, Канады и сотрудников НАТО.

Отдельно в МИД был вызван посол Великобритании в Москве Лори Бристоу, которому "заявлен решительный протест в связи с провокационными и ничем не обоснованными действиями британской стороны".

4 марта 66-летний экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия подверглись в английском Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с

утверждением о том, что это вещество разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту.