Был или не был? Вот в чем вопрос

Официальный Пекин заявил во вторник, что не понимает публикации Bloomberg, в которой утверждалось со ссылкой на неназванные источники, что в Китае с визитом находился Ким Чен Ын. Было также подтверждено, что у Китая традиционно хорошие отношения с Северной Кореей.
Это было сказано в Пекине на брифинге в внешнеполитическом ведомстве страны. Позднее стало известно, и тоже со ссылкой на дипломатические источники, что в КНР приезжал высокопоставленный северокорейский чиновник, его пребывание в Пекине было связано с подготовкой ряда встреч Ким Чен Ына с китайским руководством.