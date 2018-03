Крецу: "Политика сближения нужна нам как никогда"

Возможно, вам не так часто приходится слышать об этой политике. Но, чтобы понять, в чем ее смысл, вспомните, как часто вы слышите слово “занятость”. Так вот политика сближения помогла создать по меньшей мере миллион рабочих мест в Европе с 2007 по 2013, то есть в том числе в период кризиса. То же самое касается инвестиций, научных исследований, инноваций, инфраструктурного строительства, развития широкополосного интернета и даже доступа к чистой воде.

Какую роль эта политика играла в становлении Евросоюза на протяжении последних трех десятилетий – мы обсудим в нашей программе “Политика сближения. 30 лет успеха. Прошлое и будущее”.

Корина Крецу, еврокомиссар по региональной политике: “Я думаю, для политики сближения наступил исторический момент. В 2018 мы отмечаем юбилей, и мы не должны забывать, что речь идет о финансовой солидарности. Вы заговорили о проектах в социальной, экономической сферах. Политика сближения в наибольшей мере связана с повседневной жизнью людей. Она должна приносить пользу не только бедным, но и богатым регионам. Мы должны быть более сплоченными”.

Александра Вакулина, euronews: “Сейчас я рада пригласить на сцену премьер-министра Португалии Антониу Кошту. Господин премьер-министр, расскажите о достижениях политики сближения в Португалии?”

Антониу Кошта, премьер-министр Португалии: “Трудно за две минуты подвести итоги тридцати лет политики сближения. Но мы видим ощутимые результаты, например, в том, что касается детской смертности. В 1986 году, когда мы присоединились к Европейскому союзу, этот показатель в Португалии был на 20 процентов выше, чем в среднем по Европе. А сегодня он ниже, чем в среднем по Европе. Экономические различия между богатейшими и беднейшими странами ЕС сократились на 70 процентов.

Португалия испытывала структурный дефицит в сфере образования, нашим работникам не хватало квалификации. Сейчас ситуация стала лучше несмотря на кризис и меры жесткой экономии. С 2004 по 2016 годы с 35 до 12,6 процентов сократилось число детей, бросивших школу. Доступнее стало высшее образование для граждан от 30 до 34 лет. Этот показатель вырос с 17,5 до 35 процентов. Это значит, что, несмотря на многочисленные экономические трудности, несмотря на необходимость адаптации к новой экономической реальности, к курсу евро, несмотря на расширение ЕС и глобализацию, политика сближения играет первостепенную роль в развитии Португалии, в ее превращении в более развитое, гармоничное государство”.

Александра Вакулина, euronews: “Теперь я хочу пригласить нашего специального гостя главу Европарламента Антонио Таяни. Господин Таяни, только что нам рассказали о ситуации в Португалии. А какова роль политики сближения в строительстве Евросоюза в целом?”

Антонио Таяни, глава Европарламента: “Политика сближения играет ключевую роль. Так было, так есть и так будет. Многие страны, которые сталкивались с разными проблемами, видели, как фонды сближения работают на благо граждан ЕС. Эти фонды стали символом единства. Но это не должно быть единством ради единства. Сплоченность подразумевает оказание помощи другим странам. Когда таким государствам, как Германия, Италия или Греция, нужна поддержка в решении миграционной проблемы, необходимо, чтобы страны, которые получают деньги из фондов, проявляли солидарность. Мы, итальянцы, платим большие суммы денег фондам сплочения в других странах, и сейчас нам требуется помощь в решении вопроса с беженцами. Недопустима ситуация, при которой вы получаете деньги от Италии, Греции или Германии и при этом отказываетесь помогать им в решении миграционной проблемы. Фонды политики сближения – это основа единства”.

Александра Вакулина, euronews: “Видеообращение для нас записал председатель европейской комиссии Жан-Клода Юнкер”.

Жан-Клод Юнкер, глава Еврокомиссии: “2018 год – это важный этап в политике сближения по двум причинам. Во-первых, политике сближения исполняется 30 лет. Есть повод отпраздновать это уникальное явление. Цель политики сближения в том, чтобы возможности жителей Европы не зависели от места рождения или проживания. Речь о солидарности и равных возможностях для всех европейцев, которые будут способствовать росту нашей экономики. Эта политика обеспечивает 8,5% бюджетных инвестиций в ЕС.

Во-вторых, это этапный год для политики сближения, потому что нам предстоит решить, каким будет бюджет Евросоюза в 2020-е гг. Решение об этом будут принимать политики, а не бухгалтеры. Мы должны будем решить, какие энергоносители нам нужны и как ими себя обеспечить. Бюджет должен быть амбициозным, гибким и сфокусированным на тех областях, где европейские капиталовложения могут создать больше всего добавленной стоимости. В отношении регионов нам придется ответить на трудные вопросы. Нужно ли продолжать субсидировать все страны и регионы? Или нужно сосредоточиться только на слаборазвитых странах, которые больше нуждаются? Такое решение принять просто, но на практике оно будет означать, что многие регионы и такие страны, как Бельгия, Дания, Ирландия и Франция и ряд других, потеряют субсидии. Любое решение имеет свою цену и последствия для бюджета Евросоюза и для экономической ситуации на местах”.

Александра Вакулина, euronews: “Прежде чем говорить о будущем, комиссар Крецу предложила своим предшественникам описать политику сближения с помощью одного крупного достижения в интересах Европы, которое было сделано в период их нахождения на посту”.

Моника Вулф-Матис, комиссар ЕС по региональной политике с 1994 по 1999 г.: “Таким достижением, конечно, был блестящий саммит 1999 года, где государства-участники договорились о финансовой стороне вопроса на годы вперед. Для меня было особенно важно, что мы смогли сделать структурные фонды мощным средством поддержки экономического и социального сближения и отразили попытки государств-членов сократить финансирование. Также важно, что мы согласовали реформу структурных фондов, чтобы, с одной стороны, направить максимум средств в беднейшие регионы, а с другой – перестать субсидировать регионы, которые уже достигли среднего ВВП, доказав, что их структурное финансирование было успешным”.

Мишель Барнье, комиссар по региональной политике и реформе европейских институтов с 1999 по 2004 г., комиссар по внутренним рынкам и услугам с 2010 по 2014 г.:

“Я вспоминаю один пример, тесно связанный с вопросом, которым я занимаюсь сейчас, то есть с “брекситом”. Это фонд мира, программа финансирования мирного урегулирования в Северной Ирландии. Моя предшественница положила начало этой программе, чтобы помогать диалогу, мирному процессу и сотрудничеству между Севером и Югом, между местными сообществами, пережившими тяжелый конфликт. Я запустил второй этап программы мирного урегулирования, включил её в бюджет Евросоюза и отстоял ее. Мои преемники на посту продолжили эту политику. В связи с тем, что британцы собираются выйти из общего рынка и Евросоюза, я бы хотел, чтобы они сохранили этот фонд мира”.

Данута Хюбнер, еврокомиссар по региональной политике (2004 – 2009): “Начало моего мандата совпало с особенным периодом для Европы. В тот момент ЕС значительно расширился, в него вошли 10 совершенно разных стран. Я думаю, важно помнить, что политика сближения стала частью лиссабонской повестки дня, которая была доступна для всех регионов ЕС, а не только для самых богатых”.

Александра Вакулина, euronews: “Еще одно видеообращение для нас записал Европейский комиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан, который раньше отвечал за региональную политику ЕС. Он расскажет, как политика сближения изменилась в период с 2010 по 2014 годы”.

Йоханнес Хан, еврокомиссар по региональной политике (2010 – 2014 гг.): “Превращение региональной политики в настоящую инвестиционную, на мой взгляд, – это главное, что было достигнуто за время моего мандата. Я имею в виду развитие “умных технологий” Smart Space, реформу ЕС, создание фондов помощи, усиление приграничного сотрудничества, европейские программы в области городского развития, которые стали центральным элементом региональной политики.

Один из самых масштабных проектов, реализованных за время моего пребывания на посту, стало строительство моста Пис-Бридж в Северной Ирландии. Передвигаться по нему могут пешеходы и велосипедисты. Открыт он был в июне 2011 года. Этот мост стал связующим звеном между двумя районами – тем, где живут протестанты, и тем, где живут католики. Таким образом была уничтожена сегрегация по религиозному признаку, две общины стали больше взаимодействовать друг с другом, стали лучше понимать друг друга. Это пример успешного примирения, и я призываю граждан и европейских политиков извлечь из него уроки. Побывайте сами на этом мосту. Пис-Бридж напоминает нам, что мы должны защищать прозрачную границу между Северной Ирландией и республикой Ирландия даже после “брексита”.

Александра Вакулина, euronews: “Сейчас мы вам приведем конкретный пример реализации политики сближения. Какие результаты она принесла – мы увидели в Тампере, втором по величине городе Финляндии. Здесь мы увидим, как создавалась новая экономическая модель, основанная на концепции “рациональной специализации”.

Серж Ромби, euronews: В этом промышленном районе рассчитывают, что огромный потенциал 3D-печати поможет возродить производство. Проект был запущен три года назад и получил финансирование в рамках политики сближения. В нем участвуют университеты, профессионально-техническое училище и около сотни предприятий”.

Антти Лати, руководитель консорциума Sasky municipal education and training: “В нашем регионе много экcпортных и промышленных компаний, проявляющих интерес к 3D-печати. Она поможет повысить их конкурентоспособность и выйти на мировой рынок”.

В рамках проекта ставится задача овладеть полным набором возможностей 3D-печати, с использованием пластиковых материалов, а также керамики и металла. Эта исследовательская лаборатория предназначена для испытаний инновационной бизнес-модели. И эксперимент оказался успешным. Так, например, Антти Корпи удалось создать уникальный нож. Лезвие у него обыкновенное, а титановая ручка соответствует форме руки заказчика.

Антти Корпи, руководитель компании Knife 3D Printing: “Производители смогут делать продукцию лучшего качества, более легкую, эффективную и безопасную. Я смог лично обсудить все параметры, протестировать результаты и понять, какие компоненты можно использовать”.

Быстрый доступ на рынок, прекрасные отзывы потребителей, планы нанять новых сотрудников – Антти воспользовался предоставленными бизнес-условиями в полной мере.

Проект помог значительно повысить качество обучения. Амина Нуира проходит стажировку на одном из крупнейших предприятий 3D-печати в северной Европе. Для нее это уникальный шанс.

Амина Нуира, студентка: “Это входит в нашу программу обучения и поможет нам позже найти работу”.

Благодаря новой специализации, Тампере избежал экономического спада и снова начал стабильно развиваться.

Александра Вакулина, euronews: “Итак, это был пример проекта, поддерживаемого политикой сближения. А сейчас с нами на связи мэр Стокгольма Карин Ваннгорд. Швеция – одна из богатейших стран Европы с точки зрения ВВП на душу населения. Почему ЕС должен продолжать инвестировать в ваш город и вообще города Евросоюза?”

Карин Ваннгорд, мэр Стокгольма: “Я хотела бы указать на два момента. Первое – в Стокгольме ЕС финансирует проекты, которые связывают граждан с Евросоюзом. Эти связи очень важны и о них нельзя забывать. Будучи мэром самого инновационного города Европы и вице-президентом ассоциации EUROCITIES, я знаю, насколько полезную роль для Стокгольма и других городов играет Евросоюз. И насколько важен сильный и стабильный ЕС для нашего будущего.

Во-вторых, что касается развития городов. По-моему, города должны сыграть ключевую роль в продвижении политики ЕС. Особенно сейчас, когда растет неравенство и люди все меньше верят в то, что политики способны решать насущные вопросы. Городское самоуправление – это власть, наиболее приближенная к гражданам. Такие города, как Стокгольм, могут предоставить государственным лидерам и лидерам ЕС важную информацию о нуждах людей и об имеющихся возможностях”.

