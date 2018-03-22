На открывающемся в четверг в Брюсселе весеннем саммите государств-членов ЕС, главными темами дискуссий станут обсуждение планов США ввести торговые пошлины на сталь и алюминий и детали второго этапа переговоров по Brexit'у.
Весенний саммит стран-членов ЕС
Весенний саммит стран-членов ЕС
Дональд Туск, председатель Европейского совета, перед саммитом сообщил следующее: "У меня хорошие новости для премьер-министра Терезы Мэй. Этих новостей ждали и в Лондоне, и в столицах других стран, входящих в Евросоюз. Я рекомендовал нашим лидерам принять те принципы соглашения по Brexit'у, которые перечислены в имеющемся документе о переходном периоде".
Тереза Мэй проинформирует своих континентальных коллег о ходе расследования отравления в Солсбери, разговор об этом произойдет на традиционном ужине, в котором примут участие главы всех государств. Однако, выразив Британии, по словам Туска, "полную поддержку в связи с инцидентом в Солсбери", Терезу Мэй затем попросят удалиться.
Переговоры по Brexit будут проходить без нее.