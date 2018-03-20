«Красный полумесяц»: Сирийских беженцев не бросаем

Гуманитарная ситуация в Африне с началом наступления турецких войск вызывает озабоченность международных организаций. Курды заявляют о сотнях тысяч беженцев, «Международный красный крест» призывает турецкий «Красный полумесяц» срочно принять меры и обеспечить возвращение людей домой.

Ситуацию в регионе в интервью «Евроньюс» прокомментировал глава турецкого «Красного полумесяца» Керем Киник.

Мустафа Баг, «Евроньюс»: Десятки тысяч людей были вынуждены бежать из Африна. Как им помогает «Красный полумесяц»?

Керем Киник, «Красный полумесяц» Турции: Перед операцией «Оливковая ветвь» мы провели специальную подготовку к приёму переселенцев в районах сирийского Идлиба и Аазаза. Главным образом речь шла о строительстве лагерей для беженцев. И мы справились с этой работой. Между тем, в особенности, когда операция началась, курдские Отряды народной самообороны и сирийская правительственная армия не позволяли гражданским лицам уходить ни в Идлиб, ни Аазаз, ни в Алеппо. Но несмотря на всё это мы продолжаем и дальше оказывать гуманитарную помощь в этом регионе.

Мустафа Баг: Давайте уточним. Сколько человек в Сирии смогли воспользоваться вашей помощью? Сколько сирийцев смогли бежать в Турцию? Это число растёт?

Керем Киник: В Турции находятся почти 4 миллиона беженцев, то есть мы принимаем четыре миллиона человек, которые бросили свои дома, спасаясь от войны и смерти. Среди них по меньшей мере 3,5 миллиона сирийцев.

1.3 млн сирийских беженцев получают регулярную финансовую помощь от «Красного полумесяца» через специальные карты в Турции. 250 тысяч человек размещены в тридцати лагерях для беженцев.

Мы также регулярно выделяем стипендии на обучение 250 тысяч сирийских детей. Кроме того, Министерство здравоохранения бесплатно предоставляет медицинскую помощь всем гражданам Сирии в Турции.

К настоящему времени более 40 миллионов пациентов прошли бесплатные обследования в больницах. Проведено около полутора миллионов бесплатных операций, в наших больницах родились около 200 тысяч детей. Все эти услуги были оказаны бесплатно.

Мустафа Баг: Турецкий «Красный полумесяц» удовлетворён поддержкой от Европейского союза? На что идут средства, которые вы получаете от ЕС?

Керем Киник: Красный полумесяц получает серьёзную поддержку по линии Департамента Европейской Комиссии по вопросам гуманитарной помощи. Я могу сказать, что мы распределяем огромные суммы денег, которые нам предоставил Европейский союз. На международном уровне обсуждается выделение ещё 3 миллиардов евро.