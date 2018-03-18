Африн взят под контроль и очищен от террористов турецкой армией при поддержке сирийской оппозиции, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Африн освобожден
Президент Турции объявил об освобождении сирийского города Африн от террористов.
Африн освобожден
Сирийский город был полностью взят в 8:30 по местному времени (9:30 мск), передает агентство Anadolu.
Как заявил агентству Рейтер представитель Сирийской свободной армии, Мухаммед аль-Хамадин, отряды сирийской оппозиции в рамках операции "Оливковая ветвь" вошли в Африн до рассвета с севера, востока и запада города и не столкнулись с каким-либо сопротивлением.
Как заявил турецкий Генштаб, в Африне вооруженные силы Турции проводят операцию по обезвреживанию мин и взрывных устройств.
"То, что нам удалось сделать в Джараблусе, Эль-бабе и Азазе, мы повторим в Африне и его окрестностях. 140 тысяч мирных жителей уже вернулись в свои дома в Джараблусе, теперь настала очередь наших братьев и сестер из Африна", - заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Генштаб ВС Турции объявил 20 января о начале операции "Оливковая ветвь" против курдских формирований из отрядов "Сил народной самообороны" (СНС) и партии "Демократический союз" в районе Африн, где проживают около 1,5 млн сирийских курдов.