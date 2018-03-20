Африн захвачен, разграблен и стал яблоком раздора для партнёров по НАТО. Турецкие войска закрепились в оплоте курдских «Отрядов народной самообороны», — союзников США в борьбе с террористической группировкой «Исламское государство».
Африн грозит поссорить Турцию с США
Африн грозит поссорить Турцию с США
Представитель Пентагона Роберт Мэнинг уже связал с действиям Анкары приостановку наземных операций против ИГИЛ: силы союзников отвлечены на войну на других фронтах. По словам полковника, исламисты используют это, чтобы укрепить позиции на востоке Сирии. Есть угроза возрождения ИГИЛ.
Анкара между тем возмущена поддержкой, которую США оказывают курдам, и обвиняет Вашингтон в поставках оружия противникам Турции. Группировки курдов в Анкаре называют террористическими.
Выступая в парламенте, президент Турции Реджеп Эрдоган фактически выдвинул ультиматум Соединённым Штатам:
«Сначала вы называете себя нашим стратегическим партнёром, затем вы начинаете сотрудничать с террористами. Наступил момент истины. Если мы и дальше остаёмся стратегическими партнёрами, вы должны уважать нас и идти вместе с нами».
Споры об операции «Оливковая ветвь» продолжаются на фоне сообщений об ухудшении гуманитарной ситуации в Африне. Не способствовали нормализации обстановки грабежи в домах курдов, которые начались, по сообщениям информагентств, после захвата города турками. Напряжённости добавляют требования Дамаска немедленно вывести турецкие войска с сирийской территории на фоне обещаний Эрдогана продолжить поход против курдов.