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Сирия

Мирные жители бегут из Африна

Африн в спешном порядке покидают мирные жители: турецкий генштаб заявил об окружении центральной части сирийского города.

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Мирные жители бегут из Африна

Мирные жители бегут из Африна
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Африн в спешном порядке покидают мирные жители: турецкий генштаб заявил об окружении центральной части сирийского города и взятии под контроль стратегически важных районов. Уже в ближайшее время здесь могут начаться боестолкновения.

По сообщениям официальной Анкары, гражданское население может выйти из осажденных кварталов по организованным турецкими военнослужащими и отрядами "Сирийской свободной армии" гуманитарным коридорам.

Однако, согласно последней информации, сделать это не просто. По данным турецких СМИ, транспорт с мирными жителями на пути из Африна останавливают курдские "Отряды народной самообороны". А, согласно правозащитникам, дороги, ведущие из города, обстреливают военные.

Сирийская обсерватория прав человека называет ситуацию "близкой к трагической" и отмечает, что в окружении по-прежнему находятся до 700 тыс. человек.

Официальная цель операции "Оливковая ветвь" — вытеснение курдских вооружённых формирований и создание буферной зоны на границе Турции и Сирии.