Путин и кандидаты

Россия не собирается втягиваться в гонку вооружений. Об этом Владимир Путин заявил на встрече с другими кандидатами на прошедших выборах. «Что касается оборонных расходов", - заявил он. - У нас запланировано их снижение и в этом году, и в следующем. Нам просто нужно некоторые вещи довести до логического завершения. Продолжить имеющиеся разработки, о которых я ещё не говорил.