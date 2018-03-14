Профессору Хокингу принадлежит теория, что чёрные дыры малой массы теряют энергию, испуская излучение по своему горизонту событий, и, в конце концов, "умирают".
Умер Стивен Хокинг
Знаменитый физик, сказавший однажды - "Что осталось бы от Вселенной, если бы она не была населена теми, кого мы любим?" - скончался в возрасте 76 лет.
Умер Стивен Хокинг
Излучение в знак научных заслуг физика получило его имя. В 33 Хокинга приняли в Лондонское Королевское общество (так называется академия наук), спустя еще пять лет он становится профессором одного из кембриджских колледжей, из которых, собственно. и состоит знаменитый университет.
Как сказали дети Стивена Хокинга, научные изыскания их отца переживут века.
Жизнь Хокинга стала сюжетом кинофильма "Вселенная Стивена Хокинга", за роль в которой актер, воплотивший физика на экране, Эдди Редмейн, был удостоен в 2014-м году премии "Оскар".
А сам Хокинг считал, что "от Вселенной, если бы была не населена, мало что осталось бы".
Ему было 76 лет.