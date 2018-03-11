Гиперзвуковая аэробаллистическая ракета комплекса "Кинжал" успешно испытана в России, Об этом ,сообщило в воскресенье министерство обороны РФ.
Россия испытала "Кинжал"
Минобороны РФ сообщило об успешном учебно-боевом пуске ракеты комплекса "Кинжал" с истребителя МиГ-31. "Кинжал" был анонсирован президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному Собранию 1 марта.
Россия испытала "Кинжал"
Учебно-боевые пуски провел на полигоне под Астраханью истребитель-перехватчик МиГ-31. По данным российского оборонного ведомства, пуск прошёл штатно, ракета поразила заданную цель, подтвердив все тактико-технические характеристики и временные показатели, заложенные в новейший авиационный комплекс. О нём рассказал в послании к Федеральному собранию 1 марта президент России Владимир Путин.
По словам президента, "Кинжал" не имеет аналогов в мире и будет неуязвим для существующих систем ПРО и ПВО. Ракета, скорость которой в 10 раз превышает скорость звука, может маневрировать на всех участках полёта и доставлять к цели ядерные и обычные боезаряды на расстояние до 2 тысяч километров.
Путин рассказал также о других новейших вооружениях, разработанных в России, в том числе о межконтинентальной баллистической ракете "Сармат", которая сменит "Воеводу", о подводном ядерном беспилотнике и о комплексе лазерного оружия.