Рукотворное чудо в пустыне Мармун

В этом выпуске "Открыток" мы познакомимся с одним из красивейших мест Объединённых Арабских Эмиратов, рукотворными озёрами, расположенными в пустыне Мармун. Аль-Кудра — прекрасный оазис на окраине Дубая, граничащей с заповедником “Пустыня аль-Мармун”.

Самое крупное из них — озеро Любви. Его площадь — 550 тыс. кв. м., поэтому неудивительно, что их можно увидеть целиком только с воздуха. Здесь можно встретить многочисленных млекопитающих, рыб и более 175 видов пернатых. По словам егеря Сауда Фейсала Мохамеда, тут проживают 19 вымирающих видов животных, охрана которых входит в его прямые обязанности.

Недалеко от аэропорта аль-Мактум расположено озеро Экспо-2020, названное так в честь первой международной выставке региона Ближнего Востока, Африки и Южной Азии. Это отличное место для пикника и фотографий на память.

Самое маленькое озеро называется Лунным. Оно имеет форму полумесяца и предназначено для людей, желающих полюбоваться заходом Солнца в компании белых аравийских ориксов (вида антилоп).