Дубай — столица мирового вейксёрфа

Вейксёрф — вид спорта, который развивается в Эмиратах самыми быстрыми темпами. В многом он похож на обычный океанский сёрфинг. Но вейксёрфер разгоняется, держась за верёвку, прикрепленную к корме катера и стоит на доске меньшего размера.

В Дубае занятия вейксёрфом предлагают семь клубов. Один из них расположен в районе Джумейра. Основатель клуба, Хасан Джад хотел бы создать в Дубае сообщество сёрферов со всего мира:

«Дубай предлагает занятия самыми разными видами спорта. Но для серфингистов здесь есть лучшие катера и лучшие пляжи. Поверхность воды совершенно гладкое. Сюда для тренировок приезжают люди из других стран мира. А наши собственные сёрферы принимают участие в международных соревнованиях. Надеюсь, среди них однажды окажусь и я сам».

Тренироваться в Дубай приезжают не только новички и любители, но и настоящие профессионалы, такие как британцы Энтони и Дженнифер Эдуардс, которым нравится, что здесь никогда не бывает пасмурной погоды.

«Когда вы "глиссируете", у вас появляется непередаваемое ощущение свободы, — рассказывает Дженнифер. — Вы забываете обо всех проблемах. Это очень хорошее развлечение. Мы увлеклись этим очень быстро».

«Это самое лучшее ощущение в мире, — соглашается с ней Энтони. — Это не простой спорт, потому что упасть можно из-за мельчайшего неправильного движения. Но когда всё рассчитано правильно, ощущение просто великолепно».