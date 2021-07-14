Deep Dive Dubai — самый глубокий бассейн в мире

Deep Dive Dubai — это самый глубокий бассейн в мире. Его глубина достигает 60 метров, за что он уже попал в Кигу рекордов Гинесса. Раньше этот рекорд принадлежал бассейну Deepspot в Польше.

В этом бассейне 14 млн литров воды. Это суммарный объём шести олимпийских бассейнов. 56 подводных видеокамер покрывают всё пространство бассейна. Новейший водный фильтр позволяет полностью очистить воду всего за шесть часов.

По словам директора бассейна Джаррода Яблонского, в отличие от других глубоководных бассейнов, Deep Dive Dubai напоминает настоящий затопленный город. Он расположен недалеко от города и будет открыт (с конца июля) 365 дней в году. Как рассказал Euronews Абдулла бин Хабтур, бассейн будет открыт не только для профессиональных дайверов (хотя для их тренировок здесь созданы идеальные условия), а для всех желающих.

Бассейн уже испытал корреспондент Euronews Иван Борк. Это был его первый опыт погружения с аквалангом. Он был потрясен вниманием к деталям и изобретательностью создателей этого подводного мира приключений. Кроме самого бассейна в здании Deep Dive Dubai есть ещё барокамера на 12 человек для оказания помощи в случае декомпрессионной болезни, а также классные комнаты для занятий по теории.