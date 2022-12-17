Арабы осваивают Марс: новые данные зонда "Надежда"

Прошло почти два года с тех пор, как корабль Марсианской миссии ОАЭ достиг Красной планеты. Этот проект уже показал потрясающие результаты. В феврале 2021 Эмираты стали первой арабской страной, достигшей Марса, и пятой страной в мире, изучающей марсианскую погоду.

После шести лет подготовки в Космическом центре имени Мохаммеда бин Рашида Марсианская миссия ОАЭ способствует инновациям в других отраслях, – рассказал Euronews замглавы Космического агентства ОАЭ Ибрагим Аль Касим:

«Выбор пал на Марс, потому что эта планета представляет большой интерес для мирового научного сообщества. И мы хотели отправить миссию, которая дополнит результаты предыдущих проектов и позволит глубже изучить взаимосвязь между верхним и средним слоями атмосферы Марса».

Корабль беспилотной миссии вышел на орбиту Красной планеты спустя семь месяцев после запуска зонда «Надежда» из Японии 20 июля 2020. К этому времени зонд провёл на орбите около одного марсианского года, который длится 687 земных дней. Международное научное сообщество впервые получило возможность увидеть марсианскую атмосферу в разное время суток и в разные времена года.

Новые космические инициативы

Омран Шараф, помощник министра иностранных дел и международного сотрудничества и председатель Комитета ООН по использованию космического пространства в мирных целях, рассказал Euronews о новых подразделениях, которые появились в Министерстве иностранных дел для курирования вопросов науки и космических исследований. Он рассказал о целой серии проектов в этой сфере:

«Мы готовим новую миссия, которая направится к поясу астероидов. Заявлена программа по созданию группировки солнечных спутников, известной под названием "Сирб". Объявлено о создании нового фонда поддержки деятельности в космосе. Всё это взаимосвязано и относится к Марсианской миссии ОАЭ, к пути, начало которому было положено около восьми лет назад».

Арабская молодежь

Все данные, полученные в ходе миссии, представляют университетам и исследовательским институтам по всему миру. Помимо того, что миссия послужит вдохновением для арабской молодёжи, она также окажет долгосрочное влияние на экономику ОАЭ.

О значении проекта рассказывает замглавы Космического агентства Ибрагим Аль Касим:

«Миссия на Марс была очень мощным, вдохновляющим проектом для молодежи в ОАЭ и в регионе. И это изначально послужило главными стимулом для выделения финансирования».

Среди наиболее значимых результатов, полученных на сегодняшний день, – новые сведения о феномене Северного сияния в ночной атмосфере планеты, расположение и эволюция пылевых бурь, отличающихся непредсказуемым турбулентным поведением, а также невиданное ранее явление огромной червеобразной авроры, как бы обвивающей Красную планету.

Маркеры жизни на Марсе

Бывший межведомственный координатор и советник генерального директора Европейского агентства Томас Райтер в интервью Euronews высоко оценил марсианскую миссию эмиратов: «ОАЭ проделали действительно замечательную работу, и это также показывает чрезвычайную важность сотрудничества в научной сфере».

Райтер рассказал также о европейской миссии Trace Gas Orbiter, которая находится на орбите Марса с 2016 г. и ищет следы газов в атмосфере, в частности метана, который может быть маркером жизни: «Пока у нас нет четких доказательств. Но это снова вопрос координации этих усилий и определения правильных целей для таких миссий, как "Надежда" и будущих проектов».

Устойчивое развитие

Помимо зондов на марсианской орбите Европу очень волнуют проблемы устойчивого развития применительно к освоению космоса. О значении этого вопроса рассказал Euronews программный директор Европейского космического агентства Рольф Денсинг:

«Мы живем в эпоху, когда земное орбитальное пространство подвергается очень сильным изменениям, в основном из-за распространения космического мусора и мегасозвездий спутников. Сейчас на орбите Земли находятся около 8000 объектов. Есть предприниматели, которые планируют запустить мегасозвездия, состоящие из десятков тысяч спутников».

По результатам миссии было опубликовано 14 научных работ с уникальными выводами, а последние снимки имеют революционное значение для науки. Они помогают составить первую полную картину климата и атмосферы на Марсе. Но конечная цель миссии ОАЭ на Марс – создание инновационной и конкурентоспособной экономики, основанной на знаниях.