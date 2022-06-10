В ОАЭ вводят страховку от безработицы

Объединенные Арабские Эмираты объявили о новой схеме страхования от безработицы, которая обеспечит финансовую поддержку работникам государственного и частного секторов. Эта обязательная схема вступит в силу в начале 2023 года.

Льготы для всех

Ожидается, что плата за страхование по безработице составит от 10 до 25 евро в год за базовое покрытие, при котором потерявший работу человек сможет ежемесячно получать 60% от зарплаты в пределах 5 тысяч евро в течение определенного периода.

Министр людских ресурсов и эмиратизации ОАЭ Абдулрахман Аль Авар заявил, что льготы рассчитаны и на граждан ОАЭ и на иностранцев-резидентов, реформа охватывает работников разного уровня квалификации.

"Рынок труда страны всегда был таким - очень открытым, очень динамичным и привлекательным, - уточнил министр в интервью нашему каналу. - Мы внедряем реформы, проводим политику, которые позволят работающим пользоваться преимуществами социального обеспечения. Оно дает страховку на случай любых проблем, с которыми люди могут столкнуться во время работы в ОАЭ".

Страховка от паники

Нововведение, не распространяющаяся на работников по временным контрактам и домашний персонал, с энтузиазмом встретили иностранцы. Чтобы остаться жить в Дубае, им необходима действующая виза резидента, увязанная с трудовым статусом.

Эндрю Вингроув - директор группы компаний Motivate Media Group, живет в Дубае уже 18 лет. Он говорит, что в целом ему везло с работой, но несколько лет назад он был уволен, и это стало огромным стрессом. "Потеряв работу, вы не можете содержать квартиру или дом, платить за школу, нести семейные расходы, - говорит Эндрю. - И если что-то поможет вам финансово в промежуток между двумя работами, то это просто отлично. Это - душевное спокойствие, отличный способ придать уверенности работающим здесь людям. Они будут знать, что на всякий случай имеют гарантии, не будут паниковать, если дела пошли хуже, не станут сразу думать об отъезде".

Нововведение направлено не только на привлечение талантов, но и на их удержание. Адвокат Людмила Ямалова, управляющий партнер HPL Yamalova & Plewka, убеждена, что наряду с недавними изменениями в иммиграционном и трудовом законодательстве эта схема приведет к фундаментальным изменениям на рынке труда. "Для ОАЭ очевидна ценность привлечения иностранных талантов, которые приезжают и продолжают вносить свой вклад в развитие государства. И без учета пандемии любая страна хочет быть уверенной в возможности пригласить самых сильных и лучших, и не просто привлечь их, но удержать здесь. А для этого, безусловно, нужны какие-то льготы, меры по защите работников – так, чтобы люди действительно хотели остаться".

Система страхования по безработице направлена на укрепление конкурентоспособности рынка труда ОАЭ и обеспечение безопасности как для работников, так и для работодателей в долгосрочной перспективе.