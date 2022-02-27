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Дубайские рестораны возвращает морю устричные раковины

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 Natalie Lindo
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Дубайские рестораны возвращает морю устричные раковины
Авторское право  euronews   -   Credit: Dubai

Объединённые Арабские Эмираты привлекают своими пляжами. Побережье страны – это также природный ареал обитания тысяч видов морской фауны. Многие шеф-повара стремятся создавать блюда из местных ингредиентов. Один самых известных деликатесов в Дубае – это устрицы. Каждый месяц в сети ресторанов The Maine New England Brasserie Company подают 50 тысяч этих двустворчатых моллюсков. Раньше их раковины уходили в отходы, но теперь ресторан сгружает их двум экологическим ассоциациям.

ЗАКАЗАТЬ УСТРИЦ – СПАСТИ ЧЕРЕПАХ

Джоуи Газаль, основатель и управляющий партнёр Maine New England Brasserie Company: "Раньше мы ежемесячно выбрасывали огромные объёмы устричных раковин. Dubai Oyster Project – это первый в своём роде ассоциативный проект, который объединяет экологов и представителей ресторанного бизнеса, благодаря которому на мелководье создаются искусственные рифы. Наши посетители приходят в восторг, когда мы им говорим, что устрицы, которые они заказывают, вернутся обратно в море, и, что каждая раковина будет фильтровать более двухсот литров морской воды в день, создавая природную среду для вымирающего вида черепах бисса и способствуя развитию биоразнообразия. У людей создаётся ощущение, что они делают что-то полезное".

Идейный вдохновитель проекта – дубайский предприниматель Фади Абу Гали: "Я вхожу в совет директоров Arbor School, и вот уже 16 лет я уже сотрудничаю с НКО "Морская природная группа Эмиратов" (EMEG, Emirates Marine Environmental Group), я знаю заповедное место Джебель-Али, как свои пять пальцев. Мне пришла в голову идея связать образовательные проекты, экологию и проблему пищевых отходов.У меня есть дети, я хочу оставить им лучший мир__".

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Одна из ресторанных сетей Дубая занимается переработкой устричных раковин.euronews

Цель проекта – восстановить естественную систему рифов у побережья Дубая, создать природную среду для представителей морской фауны содействовать развитию биоразнообразия.

БУДУЩЕЕ ЭКОСИСТЕМЫ В РУКАХ ШКОЛЬНИКОВ

У школы Arbor уникальная программа: здесь обучают экологической грамотности, океанографии Объединённых Арабских Эмиратов. На занятиях они насаживают устричные раковины на плетёные садки для рыбы – гаргуры. Так создаётся искусственный риф, вокруг которого будет формироваться жизнь.

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Ученики Arbor Schooleuronews

Бен Рен, советник по воспитательной работе: "Проект с устрицами – это возможность перейти от теории к практике. Наши ученики хорошо знают местное побережье, они в курсе тех вызовов, которые перед нами стоят в области сохранения морской фауны и флоры".

При поддержке НКО "Морская природная группа Эмиратов" ученики школы установили биологические конструкции в заповедной зоне, и теперь наблюдает за трансформацией рифа. Этот процесс называется экологической реставрацией. В случае успеха проект распространится на более обширные зоны и окажет еще более значимое влияние на улучшение экосистем региона.

Флорис, ученик школы Arbor: "Мне нравится эта идея. Мы едим устрицу, повторно используем из раковины. Это настоящий эко-цикл".

Джанель, ученица школы Arbor: "Вы не знаете, что можете на что-то повлиять, пока лично не берётесь за дело. Участвовать в таком большом проекте совсем не скучно".

За последние полгода ресторан Maine передал школе Arbor около 250 тысяч устричных раковин. Согласно планам, к концу года это число достигнет миллиона.