ОАЭ переходит рабочую неделю длиной в 4,5 дня

Дубай переходит на новую рабочую неделю, ожидая, что новые правила усилят конкурентоспособность и улучшат баланс между работой и отдыхом.

Ожидается, что эта реформа будет одновременно способствовать увеличению свободного времени и производительности жителей эмиратов. Выходными днями теперь будут не пятница и суббота, а суббота и воскресение.

Как нам рассказал Абдулла Али ан-Нуаими, власти страны тщательно продумали реформу:

«Хотя больше всего пользы из нее, наверное, извлечет бизнес, мы уверены, что она пойдет на пользу всем работникам и их семьям. Рабочая неделя, синхронизированная с остальным миром, поможет людям, проживающим на территории ОАЭ, лучше поддерживать связь с родственниками за границей и планировать отпуска. Бизнесмены тоже, конечно, выиграют от синхронизации с остальным миром и мировым рынком. Мы убеждены, что эта мера отвечает интересам всего общества».

Переход на новое расписание в 2022 году начался с государственных служащих и школ. Затем к ним присоединились финансисты. Со временем на него перейдет и частный сектор. Международные организации, работающие в ОАЭ, приветствуют переход, который облегчит финансовые, экономические и торговые связи с другими странами.

«Один из важных плюсов в том, что теперь мы сможем участвовать в международных видеоконференциях, которые нередко проводятся по пятницам, — говорит экспат Сантьяго Кастильо. — Потому что в Европе по пятницам обычно меньше занимаются работой с клиентами. И до сих пор мы либо не принимали участия в таких конференция, либо были вынуждены тратить на них свой выходной день. Поэтому для нас эти перемены очень полезны».

Эта мера означает, что ОАЭ стали первой страной мира, перешедший на рабочую неделю в 4,5 дня. Она начинается в понедельник и заканчивается в пятницу в полдень. Подобные эксперименты уже проводились в ряде стран, в том числе в Исландии, в которой 85% работников перешли на четырехдневную неделю, в результате чего производительность и благосостояние только увеличились. На такой же эффект рассчитывают и в Эмиратах. О похожих планах недавно объявила Великобритания, взяв пример с Японии, Испании и Новой Зеландии.

Новое расписание теперь действует в школах ОАЭ, занятия в которых по пятницам теперь будут заканчиваться не позже полудня. По прошествии нескольких недель с новым расписанием можно констатировать, что переход на него не потребовал изменений в школьной программе. И учителя, и ученики приветствовали перемены, рассказала нам директор британской школы в Дубае Клэр Тернбулл. Адаптировать программу обучения к новому расписанию было несложно.

Приспосабливаются не только школы, но и семьи. Экспаты, живущие в Дубае, рады, что теперь смогут дольше оставаться со своими детьми. По их словам, 2,5 дня выходных позволяют достичь идеального баланса между работой и отдыхом.