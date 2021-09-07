Дубай делает ставку на роботизацию

Летающие автомобили и роботы-лакеи населяют вселенную научной фантастики уже много лет. Время действия такого рода фантастики относилось, как правило, к отдалённому будущему. Но уже сейчас роботы становятся частью повседневности.

Основатель компании Delivers.ai, Али Ярали, полагает, что беспилотные летательные аппараты станут применяться в доставке товаров на дом приблизительно через 7 лет. А на следующем этапе БПЛА начнут перевозить людей.

Применение роботов и дронов строго регулируется правилами безопасности. В настоящее время роботы-доставщики, разработанные Delivers.ai, могут перемещаться только по тротуарам или велосипедным дорожкам. Их уже начали использовать в Дубае, а также в Великобритании и Испании. На них распространяются правила дорожного движения, предназначенные для электромопедов и электросамокатов.

Применение роботов доставки снижает загруженность автодорог и объём выхлопных газов. Они также отвечают правилам социального дистанцирования, применяемого во время пандемии. По словам Ярали, "если вы хотите испытать бесконтактную доставку, вам лучше выбрать роботизированное решение. Мобильное приложение поможет вам вам быть в курсе, когда ваш заказ появится у ваших дверей".

В фестивальном городке Дубая расположено Робо-кафе, обслуживание клиентов в котором практически полностью возложено на роботов. Заказы принимаются с тактильного экрана, расположенного за каждым столиком. Интегрированные в единую систему роботы выполняют функции повара, соковыжималки и бармэна. Изготовленные ими напитки подвозит к клиенту робот-официант.

По словам менеджера этого кафе, Абдеррахима Хуклаими, все роботы были разработаны инженерами ОАЭ. Заказы на них уже приходят из других городов мира.

К набору умных устройств добавились микросхемы для ногтей. Их установкой занимается в своем салоне красоты Нур Макерем. По заказу посетительниц салона на чип с функцией бесконтактной передачи данных записывается разнообразная о человеке, которая может быть считана мобильным телефоном. Затем чип помещается под слой лака для ногтей. В будущем в такой ногтевой чип предполагается добавить возможность осуществлять бесконтактную оплату товаров и услуг, а также функции ключа, например, для номера в гостинице.

Энтузиасты новых технологий Объединённых Арабских Эмиратов уверены, что роботизация делает жизнь более комфортной. Роботы берут на себя самые утомительные ежедневные заботы, оставляя больше досуга их владельцам.