Творческая работа студентов на Венецианской архитектурной биеннале

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В преддверии окончания 18-й Архитектурной биеннале в Венеции студентам университета, участвующим в подготовке одного из основных павильонов, посчастливилось увидеть результаты их работы воочию.

Национальный павильон Узбекистана был создан молодыми архитекторами ташкентского университета Аджу совместно с дизайнерами французской студии Studio KO.

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Проект под названием Unbuild Together: Archaism vs. Modernity был организован Фондом развития культуры и искусства Узбекистана и сосредоточен на менее известной античной истории Узбекистана.

Вдохновением для проекта послужили руины 300 старинных крепостей Древнего Хорезма в районе Каракалпакстана, известные как «кала». Они датируются I веком до. н. э. Невероятно, но, несмотря на их возраст, сохранилось 50 крепостей.

Для создания проекта группа из 25 студентов отправилась лично посетить некоторые из лучше всего сохранившихся крепостей «кала», такие как Топрак-кала и Кой-Крылган-кала. Группа также побывала в Бухаре, где искусство изготовления потрясающих кирпичей и голубых плиток оттачивалось веками.

Павильон в Венеции воздает должное наследию Хорезмийской цивилизации и мастерству изготовления кирпичей Бухары, уделяя внимание изучению различных способов использования почвы, особенно кирпичей, в качестве основополагающего строительного материала в узбекской архитектуре.

© the Ministry of Culture and Tourism of Uzbekistan

В то время как работа этой итальянской демонстрационной площадки, посвященной искусству, дизайну и архитектуре, подходила к концу, группа занимающихся этим проектом начинающих дизайнеров в прошлом месяце приехала увидеть свое творение во всей красе. Их павильон посетило более 260 тысяч человек за шесть месяцев мероприятия.

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Успех павильона стал возможен благодаря совместной работе с участием ремесленников, включая искусного узбекского мастера по керамике и глазуровке Абдулвахида Бухорий, марокканского режиссера Эль Мехди Аззам, итальянского макетиста Миза Муччиарелли и турецкого фотографа Эмине Гёзде Севим.

Целью такой коллаборации было создание многослойной поэтической интерпретации прошлого Узбекистана и современности.

В центре проекта были экологически безопасные методы строительства и устойчивое развитие. В результате, после демонтажа павильона, все кирпичи инсталляции были повторно использованы в работах по восстановлению венецианского наследия.

Во время визита студентам также удалось познакомиться со знаменитым архитектурным наследием Венеции, в чем им помог профессор венецианского университета Iuav и ремесленники прославленных стекольных мастерских Мурано.

Были сравнены подходы разных культур к балансу между сохранением традиционного подхода к производству кирпича и использованием современных архитектурных инноваций.

В своей речи перед биеннале председатель Фонда развития культуры и искусства Узбекистана Гаянэ Умерова поделилась своим видением важности того, чтобы будущее поколение архитекторов уделяло внимание наследию Узбекистана и творцам, работающим тысячи лет назад.

Гаянэ Умерова рассказала о том, как по задумке проекта он должен помочь использовать идеи прошлых лет для создания лучшего будущего.

После окончания биеннале правительство Узбекистана положительно отозвалось о павильоне и поделилось своими планами участвовать в следующем биеннале в городе.

© the Ministry of Culture and Tourism of Uzbekistan

18-я Венецианская архитектурная биеннале открылась в мае и проходила до 26 ноября. Тема этого года — «Лаборатория будущего».

Участвующим странам необходимо было представить, как цивилизации могут адаптироваться, чтобы создать лучшее, более экологичное и более устойчивое будущее.

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Кураторами стали ганско-шотландский архитектор Лесли Локко и нигерийский художник, дизайнер и архитектор Демас Нвоковон, обладатель «Золотого льва за жизненные достижения».