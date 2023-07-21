Узбекистан на пути прогресса – изучаем маршрут реформ и перспективы на будущее

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Ташкент, Узбекистан: в течение прошедшей недели граждане Узбекистана знакомились с тем, как продвигается и в каком направлении развивается программа реформ в стране.

Организаторы конференции попросили все ведущие министерства пригласить в Ташкент своих ближайших международных партнеров и консультантов, чтобы те публично представили отчет о ходе реформ в Узбекистане. В результате, появилась серия транслировавшихся на всю страну мини-конференций, которые охватывали практически все сферы жизни – от ускорения роста ВВП до состояния индустрии моды.

Это мероприятие было организовано одновременно с уже ставшей традиционной ежегодной конференцией, которая проводится Всемирным обществом по изучению, сохранению и популяризации культурного наследия Узбекистана и посвящена многовековой истории Узбекистана как культурного центра, связывающего Азию, Европу и Ближний Восток. Представители более чем 70 музеев, международных университетов и исследовательских центров обсудили продолжающуюся работу по каталогизации и воспроизведению древних текстов, хранящихся по всему миру.

После этого дискуссии органично перетекли в конференцию «Новый Узбекистан» – широкоформатное рассмотрение не столь отдаленного прошлого и ближайшего будущего, где представители высшего руководства страны и их зарубежные коллеги обменялись наблюдениями о проводимых в Узбекистане реформах перед аудиторией, насчитывающей более 1000 гостей.

Местом проведения обеих конференций стал огромный ультрасовременный и высокотехнологичный конференц-центр, возведенный всего за 40 дней местным подрядчиком Enter Engineering Pte, отвечающим за проектирование, материально-техническое снабжение и строительство (ЕРС). Само здание символизировало скорость перемен в наиболее густонаселенной стране Центральной Азии. На конференции выступили представители более чем 300 иностранных бизнес-партнеров, гуманитарных организаций и финансовых учреждений разнообразной направленности, дав оценку ситуации в ходе более чем 50 отдельных дискуссионных сессий.

«За последние шесть-семь лет были проведены значительные реформы: либерализация обменного курса, реформы финансового сектора, разработка нового налогового кодекса, модернизация сельского хозяйства, а также консолидация бюджета, – отметила Пинар Яшар, старший экономист Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии, выступая на сессии, посвященной устойчивому развитию. – Недавно был утвержден закон о конкуренции, и я уверена, что он внесет существенный вклад в развитие рыночной конъюнктуры Узбекистана, и мы, как Всемирный банк, поддерживаем эту смелую программу реформ, проводимую правительством».

Многие считают, что Узбекистан станет новым «евразийским тигром». Ведущее официальное лицо, представлявшее одного из первоначальных «азиатских тигров», исполнительный директор Сингапурской организации международного сотрудничества, указал на необходимость широкого внедрения технологических изменений. Конг Вай Мун заметил: «Инновации и технологии доказали, что являются ключевым фактором устойчивого экономического роста. Рынки готовятся к еще большему масштабному применению новых технологий, таких как искусственный интеллект. Я рад видеть, что в Узбекистане их воспринимают как ключевой рычаг для еще более быстрого развития. Сингапур сравнивают с ревущим львом, но я думаю, что вы сможете продвинуться еще дальше».

Доминирующей темой нескольких заседаний были изменения климата, причем проблемы Узбекистана, связанные с энергетической безопасностью и нехваткой воды, рассматривались как потенциальные барьеры на пути роста.

«Нам необходимо создать устойчивые к изменению климата образование, систему и инфраструктуру, – заявил на заседании по образованию Мунир Мамедзаде, глава представительства ЮНИСЕФ в Ташкенте. – Чтобы лучше разобраться в новых экономических реалиях или внедрении искусственного интеллекта, к участию в национальном диалоге мы должны привлекать детей и молодежь, а также непосредственно сообщества».

Айжан Бейсеева, старший менеджер USAID, затронула проблему транспортных расходов. Г-жа Бейсеева, отвечающая в этом американском агентстве за программу «Конкурентоспособность, торговля и рабочие места» в Центральной Азии, отметила, что внешняя торговля все больше становится движущим фактором роста в регионе: за последние пять лет ее объем внутри региона удвоился, а торговля с Европой за тот же период увеличилась на 54%. Тем не менее, все пять стран Центральной Азии не имеют выхода к морю, а для находящегося в центре Узбекистана эта проблема стоит вдвойне остро.

«Итак, в силу географического положения и зависимости от внешней торговли, мы имеем ряд недостатков в инфраструктуре, – сказала она. – Кроме того, следует учитывать большие расстояния до морских портов. Безусловно, все это сильно влияет на транспортные расходы». По словам г-жи Бейсеевой, необходимо создавать новые, более устойчивые транзитные коридоры.

© The Ministry of Culture and Tourism of the Republic of Uzbekistan

Относительно перспектив Узбекистана были подняты и другие вызывающие озабоченность вопросы. Когда министр занятости и уменьшения бедности рассказывал об обширной государственной программе подготовки кадров для потенциальных рабочих мест за рубежом, международный политтехнолог спросил: «Как мы можем быть уверены, что языковое и профессиональное обучение, предоставляемые государством, не спровоцируют "утечку мозгов", побудив талантливых молодых людей искать работу в более развитых странах вместо того, чтобы трудиться на благо экономики Узбекистана?»

В ходе дискуссии внимание было также уделено необходимости получения коммерческих результатов от системы образования. Министр высшего образования Узбекистана Ибрагим Абдурахманов указал, что государство прилагает большие усилия к развитию инновационных центров и технопарков для содействия появлению свежих научных идей. «Исторически сложилось так, что у нас было много хороших школ и талантливых людей, но в итоге мы осознали, что инновации означают не только науку. Инновации сравнимы с деньгами. Инновации – это продажа своих знаний».

В ходе заседания, посвященного общей траектории программы реформ, генеральный секретарь Союза торгово-промышленных палат тюркских стран Адем Кула отметил: «Число предпринимателей значительно увеличилось. Экономические реформы помогли новым компаниям вести бизнес, особенно когда они пытаются расширить экспорт, и это важно для развития страны, поскольку предприниматели приносят в страну иностранную валюту. Решающую роль в обеспечении этого процесса сыграло новое законодательство».

На этом же заседании Содик Сафоев, первый заместитель председателя Сената парламента Узбекистана, сказал: «Узбекистан находится на пороге серьезных, сложных реформ, включая земельную реформу, реформу частной собственности, приватизацию, дальнейшую децентрализацию системы управления, применение принципов эффективного управления и т. д. Благодаря обновлению Конституции у нас появилась правовая основа для реформ следующего этапа, которые откроют новые горизонты в развитии Узбекистана».

Среди серьезных дискуссий об экономических и социальных тенденциях были и менее напряженные моменты, в том числе демонстрация мод и выставка миниатюр исторических личностей, внесших вклад в развитие мировой цивилизации.

«Честно говоря, мы и сами были поражены, – сказал Фирдавс Абдухаликов, председатель Всемирного общества по изучению, сохранению и популяризации культурного наследия Узбекистана и соорганизатор обоих мероприятий. – Реакция наших зарубежных партнеров была очень позитивной и благожелательной. Думаю, что и наш соорганизатор, Центр устойчивого развития Узбекистана, согласится с тем, что подавляющее большинство международных отзывов имело восторженный характер».