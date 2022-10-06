Тобби Грегори: "Пересечь Атлантику на гребной лодке"

Тобби Грегори - тот, кого называют ультравыносливым спортсменом. Живущий в Дубае океанский гребец - один из трёх членов команды Arabian Ocean Rowing Team. Вместе с Джеймсом Рэйли и Раем Таманьини Тобби планирует проплыть 5000 километров, пересечь Атлантический океан от Ла Гомеры до Английской гавани на Антигуа, и всё это на 8-метровой гребной лодке!

Тобби открыл для себя океанскую греблю 12 лет назад и вот уже десять лет работает над проектом. "Подобрать нужных людей было невероятно сложно, потому что с этим проектом связано большое давление и много опасений", - сказал он в интервью Euronews.

Отправившись в путь, команда будет находиться без поддержки во время путешествия, которое, по их расчетам, продлится 50 дней. "В течение этого времени мы будем грести, сменяя друг друга каждые два часа", - рассказывает Тобби.

Команда пользуется преимуществами климата Дубая, который позволяет тренироваться круглый год. Помимо тренировки тела с помощью кардиоупражнений, йоги и пилатеса, команде пришлось пройти психологическую тренировку. "Мы будем очень уставать, будем умственно истощены, да и эмоционально тоже. Именно в такие моменты можно совершить ошибку. Мне придется полагаться на команду, а им на меня на две тысячи процентов! В конечном счете, наши жизни зависят от нас самих", - добавляет Тобби.

Команда сотрудничает с Программой ООН по защите окружающей среды "Чистые моря". Помимо продвижения этой программы, океанские гребцы будут проводить тесты во время экспедиции и предоставлять данные ученым и студентам.

Команда планирует начать путешествие в декабре, чтобы попасть в период наиболее благоприятных погодных условий. "Все, к чему мы готовились и для чего тренировались, воплотится в жизнь, когда мы наконец отправимся в путь. И я просто не могу дождаться этого момента", - заключает Тобби Грегори.