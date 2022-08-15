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Долорес Аль Шеллех — женщина, покорившая Эверест

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Долорес Аль Шеллех — женщина, покорившая Эверест
Авторское право  euronews   -   Credit: Dubai
 Gorkem Sifael

Долорес Аль Шеллех — первая женщина арабского происхождения, которая взошла на Эверест со стороны Тибета. 

"В 2015-м году я жила в Дубае, — рассказала она Euronews. — Мне захотелось испытать себя, захотелось приключений в жизни. Я всегда хотела чувствовать связь с природой, ездить в разные места и познавать мир".

Хотя раньше Долорес Аль Шеллех никогда не занималась альпинизмом, да и вообще экстремальными видами спорта, она начала тренировки. За три года девушка взошла на Килиманджаро и пик Мера, а затем стала планировать и восхождение на Эверест.

По словам Долорес Аль Шеллех, из-за длительного процесса акклиматизации восхождение на Эверест заняло почти 50 дней. Чтобы дать телу привыкнуть к высоте, девушка и её группа несколько раз поднимались из базового лагеря к более высокогорному, оставались там на одну или две ночи, а затем спускались обратно к базовому лагерю.

"У меня были плохие дни, когда мне было очень грустно, и казалось, что я не справлюсь, потому что каждому из нас в какой-то момент становилось плохо из-за горной болезни", — говорит Долорес Аль Шеллех. В то же время, в группе альпинистов было много эмпатии. "Было здорово увидеть, что мы близки как люди, а не как представители одной страны или религии, — добавляет девушка. — Вы просто люди в одном и том же месте, где вам нужно поддерживать друг друга".

Восхождение происходило в 2019-м году. По словам Долорес Аль Шеллех, погода тогда была очень плохой. Гиды говорили, что погодные условия могут не позволить дойти до вершины. Но, в итоге, группе удалось это сделать, выбрав два дня с погодой получше.

"Чувство, которое накрывает тебя, когда ты достиг вершины, невозможно забыть, — делится своими эмоциями Долорес Аль Шеллех. — Как никогда раньше, я чувствовала себя живой. Чувствовала, как важно иметь связи с людьми, работать вместе, как одна команда, заботиться друг о друге на вершине".

Почувствовав это, девушка стала думать, как принести миру больше пользы — и стала коучем по образу мышления. Теперь она помогает другим достичь своих целей и перейти к устойчивому образу жизни.