Основатель BDK Parfums: "Я вижу вещи через запахи"

Давид Бенедек – парфюмер в третьем поколении, он родился в Париже в 1989 году. В конце пятидесятых его дедушка и бабушка по отцовской линии приехали во Францию из Трансильвании и открыли парфюмерный в центре столицы, в районе Пале-Рояль.

"Мои родители до сих пор им владеют. Я, можно сказать, рос в окружении ароматов. Вот с чего началась моя любовь к этому ремеслу", – говорит Давид.

Он основал свой собственный бренд BDK Parfums в 2016 году после изучения парфюмерии и косметики во Французском институте моды.

"Не так просто представить в голове новый аромат, для создания парфюмерной композиции нужно время. В детстве я много рисовал, поэтому, когда я работаю, я всегда думаю о текстуре и цвете, и только затем – об авторском высказывании, о том, что мне хотелось бы донести до публики", – добавил он.

По словам Давида, процесс создания идеального аромата сравним с научными изысканиями или созданием кулинарного рецепта: "Представьте, что вы пробуете разные ингредиенты, порой вы заходите слишком далеко в своих экспериментах, и делаете шаг назад. В зависимости от настроения, которое я хочу выразить в духах, я пробую разные комбинации с парфюмером и слежу за составом формулы. Ведь нужно добиться правильного сочетания, оптимального баланса – всё это занимает время".

По прогнозам, к 2027 году мировой рынок парфюмерии вырастет до 53 миллиардов евро. Давид убеждён, что это связано с тем, что после пандемии люди стали больше заботиться о себе: "Они сосредоточились на том, что может принести им радость, подарить чувство комфорта. Поэтому для парфюмерии настали хорошие времена".

Француз Дэвид Бенедек представил в Дубае новый аромат Amber Saffrano. Euronews

Отвечая на вопросы Euronews в Дубае, где он представлял свой новый аромат Ambre Safrano, глава BDK Parfums также назвал свои любимые запахи и ингредиенты: "Мы исследуем различные ольфакторные направления. Важно сохранить гармонию, важно, чтобы разные композиции соединяла невидимая нить. Я люблю использовать такие ноты, как сандал или ваниль. Я большой фанат мускуса, это делает духи более чувственными".

Давид Бенедек также не обошёл вниманием характерное для Эмиратов и всего Ближнего Востока удовое дерево: "Я создал одну композицию на основе уда, причем одну из первых в моей карьере. Мне с самого детства нравится запах уда, а агаровое дерево, из древесины которого получают уд – это очень что-то очень символическое, эта отсылает к мифам. Так что мой парфюм называется Oud abramad – это очень рельефный, структурированный продукт с дымчатыми древесными нотами".

В парфюмерии часто противопоставляют синтетические и натуральные ингредиенты. Вот что об этом думает Давид: "Это большая дилемма, все без конца об этом спорят. Есть синтетическое сырьё редкого качества, такой продукт стоит дороже, чем натуральные ингредиенты. Я думаю, что вам нужно и то, и то, чтобы создать поистине превосходный парфюм. Синтетические молекулы прекрасно выражают себя в составе формулы. Поэтому в BDK мы используем как натуральное, так и синтетическое сырьё. Например, у нас есть удивительный синтетический мускус c совершенно взрывным ароматом".