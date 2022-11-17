Интервью: Посол Индии в ОАЭ об открытии нового индуистского храма в Дубае

Среди официальных гостей на открытии нового храма в Дубае был Санджай Судхир, посол Индии в Объединенных Арабских Эмиратах. По его словам, это "новое замечательное событие", которое много значит для индийской общины в ОАЭ.

Как отметил Санджай Судхир в интервью Euronews, новый храм "сам по себе является произведением искусства". Посол Индии рассказал, что "это дом для 16 божеств", в котором также хранится священное писание сикхов "Гуру Грантх Сахиб".

Санджай Судхир уже год занимает пост посла Индии в ОАЭ, и за время его работы было подписано соглашение о всестороннем партнерстве между двумя странами. Он подчеркнул в беседе с Euronews, что "для Индии это первое соглашение подобного рода, подписанное за последние 10 лет".

Посол также сообщил, что лидеры двух государств согласовали "дорожную карту" развития связей. Речь идет о сотрудничестве в сфере возобновляемых источников энергии, здравоохранении, энергетической безопасности, а также на инвестиционной арене.

"Сегодня в Индии уже около 107 компаний-единорогов, и многие из них финансируются Объединенными Арабскими Эмиратами. Таким образом, ОАЭ и Индия чувствуют, что являются неотъемлемой частью общего будущего", - подчеркнул посол.

Рассказывая о своей работе в ОАЭ, Судхар отмечает: "Только приехав сюда и став частью этих отношений, взяв на себя ответственность за управление ими в качестве посла Индии, я понял, что на самом деле здесь можно сделать гораздо больше. Эта страна открыта для сотрудничества. Так же как и Индия. И для сотрудничества нет пределов".

В беседе с нашим корреспондентом Санджай Судхир напомнил, что его карьера началась около 30 лет назад в Египте, где он изучал арабский язык. Затем работал в Сирии, Швейцарии, Австралии и на Шри-Ланке. Перед тем как возглавить индийскую дипмиссиию в ОАЭ Судхир был послом на Мальдивах.

"Много переездов по всему миру, много разных ролей. Но это хороший, ценный опыт, очень и очень обогащающий. Эти поездки были такими разнообразными и яркими", - сказал Euronews Судхир.