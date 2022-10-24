Стратег будущего и автор бестселлеров Джон Саней (John Sanei) считает, что общество должно "готовиться ко всем возможным вариантам" при рассмотрении будущего, но добавляет, что не существует способа реально защититься от него.

"Единственное, чем мы можем управлять, - это наше поведение, и если мы адаптируемся по отношению к будущему, тогда не имеет значения, что оно нам принесёт. Так что уверенности больше нет", - сказал он в интервью Euronews.

Джон выступил на первом Форуме будущего в Дубае.

Это невероятно - собрать 400 лучших футурологов мира под одной крышей, обсуждать проблемы, с которыми мы сталкиваемся, учиться друг у друга! Возможность поделиться полученными от коллег уроками делает всех нас лучше, мы совершенствуемся и готовы помочь миру лучше адаптироваться к будущему Джон Саней стратег будущего, автор бестселлеров

Его последняя книга называется "Кем мы становимся?". В ней Джон Саней задается вопросом: "Что именно мы ценим?" Отвечая на него, он сказал Euronews: "Я думаю, для меня самым важным становится ценить мир, гармонию и симбиоз. Это подход, богатый возможностями. И я думаю, что нам следует в будущем, думая о богатстве, писать его как w e l l t h".

Я всегда говорю слушателям: "Если вы будете просыпаться каждое утро, зная, что мир должен рухнуть, чтобы появился новый, вы в этом процессе закалитесь Джон Саней стратег будущего и автор бестселлеров

Заглядывая в частности в 2023 год, он сказал: "Мы должны осознать, что для зарождения чего-то нового необходимо стать свидетелем разрушения старого".