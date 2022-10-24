Футуролог Джон Саней: "Для зарождения нового надо стать свидетелем гибели старого"Комментарии
Стратег будущего и автор бестселлеров Джон Саней (John Sanei) считает, что общество должно "готовиться ко всем возможным вариантам" при рассмотрении будущего, но добавляет, что не существует способа реально защититься от него.
"Единственное, чем мы можем управлять, - это наше поведение, и если мы адаптируемся по отношению к будущему, тогда не имеет значения, что оно нам принесёт. Так что уверенности больше нет", - сказал он в интервью Euronews.
Джон выступил на первом Форуме будущего в Дубае.
Его последняя книга называется "Кем мы становимся?". В ней Джон Саней задается вопросом: "Что именно мы ценим?" Отвечая на него, он сказал Euronews: "Я думаю, для меня самым важным становится ценить мир, гармонию и симбиоз. Это подход, богатый возможностями. И я думаю, что нам следует в будущем, думая о богатстве, писать его как w e l l t h".
Заглядывая в частности в 2023 год, он сказал: "Мы должны осознать, что для зарождения чего-то нового необходимо стать свидетелем разрушения старого".