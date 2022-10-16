Йог на "Ламборгини": о духовном и материальном

Йог на "Ламборгини": о духовном и материальномКомментарии
Мастер Шри Акаршана – британский бизнесмен и духовный наставник, ставший примером для многих. Около 35 миллионов человек следят за его контентом в социальных сетях или приходят на живые выступления в Дубае, где он проживает. Его настоящее имя – Эрик Хо, но широкой публике он известен как "йог на "Ламборгини".
"Мой отец был бизнесменом, у него было несколько ресторанов. С самого детства я наслышан о том, как получить кредит в банке, со временем я узнал, как запустить предприятие, что такое управление денежными потоками", – говорит предприниматель.
Свой первый миллион будущий мастер йоги заработал в 25 лет, занимаясь бизнесом по переработке стали и резины: "Одной из первых сделок, которую мы заключили, был контракт на сумму около 15 миллионов долларов. Мы просто рискнули, и всё получилось".
"ПРОБУЖДЕНИЕ"
По его признанию, в один прекрасный момент он просто "устал от всей этой погони за богатством – суперкарами, часами, недвижимостью, яхтами" и так далее.
Эрик Хо отправился изучать йогу, медитацию, техники дыхания, знакомство с гималайским йогом, ставшем его учителем, изменила дальнейшую жизнь бизнесмена. Через несколько лет он получил звание духовного мастера, но его опыт и жизненный путь продолжали влиять на духовную практику. Мастер Шри Акаршана решил сблизить две категории людей, которые обычно не соприкасаются и не понимают друг друга: с одной стороны – "приземлённые" материалисты, амбициозные игроки, которые ставят цели и добиваются результатов, с другой – "высокодуховные" люди, которые каждый день медитируют, ходят босиком по траве и обнимают деревья.
"Конечно, присутствие духа, работа с дыханием – всё это важно, чтобы быть счастливым. Но в то же время мы живем в материальном мире, где деньги имеют значение. И вот, чтобы донести эту мысль, я сказал: "Знаете что? Я собираюсь купить "Ламборгини" и буду продолжать заниматься йогой и духовной практикой". Карьеристы увидят эту тачку и скажут: "О, это как раз для меня. Я хочу чему-то научиться". А духовные ребята, которые оказались на моём канале, удивятся: "Постойте, а почему это он ездит на "Ламборгини"?". Мастер йоги уверен, что в этом нет противоречия.
"ЖИВИТЕ НАСТОЯЩИМ"
Шри Шри убеждён, что "медитация осознанности" и другие ментальные практики могут помочь преодолеть неравенство в обществе. В Дубае вскоре откроется его центр йоги площадью более 780 квадратных метров. "Мы собираемся привлечь к этому проекту множество людей, создать целое сообщество, готовое помогать в вопросах счастья и здоровья, в том числе духовного", – говорит йог.
Всем интересующимся новыми практиками мастер советуют получать удовольствие от каждого прожитого момента, дарить любовь, испытывать сострадание: "С каждым новым прожитым мгновением мы создаём не только наше прошлое, мы устремляемся с будущее".