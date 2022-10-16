Йог на "Ламборгини": о духовном и материальном

Мастер Шри Акаршана – британский бизнесмен и духовный наставник, ставший примером для многих. Около 35 миллионов человек следят за его контентом в социальных сетях или приходят на живые выступления в Дубае, где он проживает. Его настоящее имя – Эрик Хо, но широкой публике он известен как "йог на "Ламборгини".

"Мой отец был бизнесменом, у него было несколько ресторанов. С самого детства я наслышан о том, как получить кредит в банке, со временем я узнал, как запустить предприятие, что такое управление денежными потоками", – говорит предприниматель.

Свой первый миллион будущий мастер йоги заработал в 25 лет, занимаясь бизнесом по переработке стали и резины: "Одной из первых сделок, которую мы заключили, был контракт на сумму около 15 миллионов долларов. Мы просто рискнули, и всё получилось".

"ПРОБУЖДЕНИЕ"

По его признанию, в один прекрасный момент он просто "устал от всей этой погони за богатством – суперкарами, часами, недвижимостью, яхтами" и так далее.

Я понял, что жизнь состоит не только из накопления материальных благ. Есть нечто большее. Шри Акаршана Йог

Эрик Хо отправился изучать йогу, медитацию, техники дыхания, знакомство с гималайским йогом, ставшем его учителем, изменила дальнейшую жизнь бизнесмена. Через несколько лет он получил звание духовного мастера, но его опыт и жизненный путь продолжали влиять на духовную практику. Мастер Шри Акаршана решил сблизить две категории людей, которые обычно не соприкасаются и не понимают друг друга: с одной стороны – "приземлённые" материалисты, амбициозные игроки, которые ставят цели и добиваются результатов, с другой – "высокодуховные" люди, которые каждый день медитируют, ходят босиком по траве и обнимают деревья.

Мастер Шри Акаршану уверен, что роскошь не противоречит духовному росту. euronews

"Конечно, присутствие духа, работа с дыханием – всё это важно, чтобы быть счастливым. Но в то же время мы живем в материальном мире, где деньги имеют значение. И вот, чтобы донести эту мысль, я сказал: "Знаете что? Я собираюсь купить "Ламборгини" и буду продолжать заниматься йогой и духовной практикой". Карьеристы увидят эту тачку и скажут: "О, это как раз для меня. Я хочу чему-то научиться". А духовные ребята, которые оказались на моём канале, удивятся: "Постойте, а почему это он ездит на "Ламборгини"?". Мастер йоги уверен, что в этом нет противоречия.

Вместо того, чтобы гнаться за очередной карьерной целью и внушать себе, что счастье напрямую зависит от успеха, а поэтому нужно покорять всё новые вершины, нужно остановиться, посмотреть на пройденный путь и задуматься о том, как обрести счастье и удовлетворение от жизни здесь и сейчас. Не витать в облаках, не жить в мире грёз. При этом безусловно нужно продолжать ставить перед собой цели. Вы имеете право на материальный комфорт, но, принимая во внимание другой образ мышления, направленный на духовный рост, вы сможете добиться гораздо большего. Шри Акаршана Йог

"ЖИВИТЕ НАСТОЯЩИМ"

Шри Шри убеждён, что "медитация осознанности" и другие ментальные практики могут помочь преодолеть неравенство в обществе. В Дубае вскоре откроется его центр йоги площадью более 780 квадратных метров. "Мы собираемся привлечь к этому проекту множество людей, создать целое сообщество, готовое помогать в вопросах счастья и здоровья, в том числе духовного", – говорит йог.

Всем интересующимся новыми практиками мастер советуют получать удовольствие от каждого прожитого момента, дарить любовь, испытывать сострадание: "С каждым новым прожитым мгновением мы создаём не только наше прошлое, мы устремляемся с будущее".