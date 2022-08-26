BetterHomes: история успеха матери-одиночки в Дубае

Линда Махони — основательница и совладелица компании BetterHomes, одного из крупнейших агентств недвижимости в ОАЭ.

Начав работу как медсестра, она попала в индустрию недвижимости в силу обстоятельств, главное из которых — необходимость растить двух детей как мать-одиночка.

Первое бюро, из которого работала Линда находилось в ее собственной квартире. "Я оказалась в правильном месте в правильное время, — вспоминает Линда. — И не только я. Экспаты тогда постоянно приезжали в набиравший популярность Дубай и искали жилье. Этот спрос породил спрос на агентов по недвижимости". Свой первый офис она создала в гараже, там же у ней появилась первая сотрудница.

После этого количество сотрудников начало неуклонно расти, особенно после того, как правительство Дубая дало согласие на продажу недвижимости в эмирате (ранее агентство занималось только вопросами аренды).

Когда подрос сын Линды Райан, он также стал работать в компании, отвечая в ней за стратегию развития. Своими способностями он прекрасно дополнил свою мать.

В настоящее время в BetterHomes работают 450 сотрудников. "Один из них работает с нами уже 23 года, еще одни — 22 года, а многие другие — по 15 лет. Не могу передать, как мне это приятно. Семейные предприятия, живущие в гармонии, это самое лучшее, что может быть", — уверена Линда.