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Британия укрепляет связи со странами Персидского залива

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Британия укрепляет связи со странами Персидского залива
Авторское право  euronews

Великобритания рассчитывает в ближайшие месяцы начать переговоры о заключении соглашения о свободной торговле со странами Персидского залива для стимулирования двусторонней торговли.

 Саймон Пенни, торговый комиссар Ее Величества на Ближнем Востоке и генеральный консул Великобритании в Дубае и Северных Эмиратах, сказал Euronews: "В настоящее время мы находимся на этапе, когда мы работаем с нашими партнерами из стран Персидского залива и изучаем, как будет выглядеть мандат, чтобы начать переговоры".

Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива - третий по величине экспортный рынок Великобритании в мире за пределами Европейского Союза, после Соединенных Штатов Америки и Китая.

Торговый оборот между ССАГПЗ и Великобританией до ковида превышал 46 млрд. евро, а в 2020 году объем британского экспорта составит 25 млрд. евро.

"Это очень прочный фундамент, на котором мы строим наши торговые отношения в будущем", - сказал Саймон Пенни, добавив: "Он охватывает целый спектр секторов и отраслей, которые важны как для Великобритании, так и для экономических преобразований, происходящих в Персидском заливе".

ОАЭ - 25-й по величине торговый партнер Великобритании в мире, и соглашение о свободной торговле укрепит отношения Великобритании со всеми странами Персидского залива в эпоху после "брексита". "Это огромная возможность для нас, для Великобритании, - подчеркивает Пенни, - но самое главное - для британских предприятий, которые ищут новые рынки для расширения". Саймон Пенни также сказал Euronews: "Это дает нам большую степень независимости и возможность самим определять свое будущее в отношениях со странами Персидского залива и Ближнего Востока".

Проживающий в Дубае более 13 лет, Саймон Пенни рассказал о том, как эмират позиционирует себя в качестве глобального центра деловой активности: "Он пережил исключительную трансформацию. Вы видите, как происходят значительные экономические преобразования, и это будет продолжаться в течение многих лет и десятилетий".