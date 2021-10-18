«Герои надежды» покоряют вершины спорта

Холли Мерфи была гиперактивным ребёнком. Чтобы канализировать её энергию, когда Холли исполнилось 6 лет, мама отдала её в спортивную секцию. С того времени, спорт стал смыслом её жизни.

Когда Холли училась на преподавателя физкультуры, она начала посещать летние лагеря, где часто встречала детей с особыми потребностями. Она полюбила заниматься с ними. И это стало её вторым призванием.

13 лет назад Холли получила работу учителя физкультуры в Дубае. Начав работу в школе, она заметила, что на занятиях не так много детей с особыми потребностями. Обычно их отстраняли от занятий физкультурой и в освободившееся время они делали уроки. Но Холли была убеждена, что для развития детей важно, чтобы они получали больше разного опыта. Потому что только так они становятся личностями; только так они имеют возможность в полной мере понять, что̀ их больше всего интересует.

Холли открыла при школе внеклассные занятия спортом для детей с особыми потребностями. За четыре года число учеников ней увеличилось с 12 до 100 человек. Затем грянул COVID и всё обучение перевели на удалёнку. Холли начала замечать, что у некоторых из них стало меняться поведение, они начали регрессировать. Поэтому она решила оставила учительскую карьеру и создавать ассоциацию «Герои надежды».

По словам Холии, у каждого из её учеников своя неповторимая сила: «Моя задача — помочь им отыскать её. А когда мы её находим, мы её взращиваем. Мы предлагаем возможность тренироваться в ряде видов спорта; от упражнений на силу и выносливость до гимнастики и бокса».

Ассоциация получает помощь от местных жителей. многие из них бесплатно работают тренерами. Спортивные клубы предусматривают время для занятий ассоциации, участники которой тренируются семь дней в неделю.

В прошлом году несколько наших «Героев надежды» участвовали в многоборье Hatta Quest. Они справились со всеми этапами, сумев дойти до финиша. Их достижение отметил Спортивный совет Дубая, который вручил ребятам несколько медалей.