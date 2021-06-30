Индийский звёздный хореограф обучает новое поколение в Дубае

В этом выпуске "В гостях у местных" вы встретились с Анупом Бхардваджом, 33-летний танцором и хореографом. По словам его мамы, он начал танцевать с тех пор как научился ходить.

Он приехал из Индии в Дубай с мыслью остаться на год. Прошло 10 лет, и он все там же и все так же влюблен в город. Он работал хореографом у целого ряда известных певцов и звезд Болливуда, таких как Шахрух Хан, Варун Дхаван и Рани Мукхерджи. Теперь он владеет тремя школами Transformers Dance Studios, где помогает новому поколению танцоров.

Ануп Бхардвадж, танцор и хореограф:

— Я начал танцевать очень давно, в два года. По крайней мере, так говорит моя мама.

Меня всегда вдохновлял Майкл Джексон.

Всю свою жизнь я занимался только одним - танцами. А потом я начал сниматься в реалити-шоу. После я приехал сюда и увидел потрясающий Дубай. Здесь есть много возможностей. Я начал свой бизнес заново, а затем открыл собственную студию.

Все идет довольно хорошо, прошло уже 10 лет. Теперь у меня три школы: в Бур-Дубай, в Силикон Оазисе и Барша-Хайтс. Я начал с нуля. Но тогда Дубай пришел на помощь. Мне помогли в связях с общественностью, в экономическом отделе, в министерстве. Все они мне очень помогли. Благодаря им я могу сейчас всем этим заниматься. Это потрясающе, когда кто-то приходит в школу и учится. И я могу воспользоваться этой возможностью, чтобы изменить их жизнь с точки зрения танцев, с точки зрения их психического здоровья. Можно сказать, мы здесь буквально меняем жизни людей.

Шахрух Хан на Форуме в Давосе. 2018 год Markus Schreiber/Copyright 2018 The Associated Press. All rights reserved.

Я работаю со многими звездами: Шахрухом Ханом, Варуном Дхаваном, Рани Мукхерджи, и я довольно давно. Потому что тогда в Индии я снимался в реалити-шоу, они приходили к нам за помощью для съемок клипов и фильмов. Сначала я танцевал с ними, а потом начал ставить для них хореографию. Мне понравилось, это немного отличалось от привычных занятий. Они отличались от обычных студентов, потому что нужно следовать их языку тела, ведь у всех звезд и знаменитостей он разный. Сунанда Шарма - просто потрясающая. Моя жена убьет меня, но это так!

Я люблю хореографию больше, чем танцы. Потому что это более творческая работа. У меня есть, где развернуться.

Для меня Дубай – это как дом вдали от дома. Сейчас у меня три школы, и в будущем, через несколько месяцев, я хочу открыть еще одну. На сегодняшний день я обучил более 20 тысяч человек. И я хочу обучить еще больше, хочу передать мои знания молодому поколению.