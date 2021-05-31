Биохакинг: как взломать своё тело во благо здоровья?

Все больше людей хотят улучшить работу тела и мозга, взламывая свою биологию, что больше не рассматривается как тренд Кремниевой долины. Движение за биохакинг набирает популярность в Дубае. Энтузиасты следуют принципу "сделай сам", меняя образ жизни во благо здоровья. В крайних случаях, это может включать имплантированные устройства и редактирование генов. Но критики предупреждают о серьезных рисках для здоровья.

Медицинский директор и практикующий специалист по функциональной медицине в DNA Health доктор Наср аль-Джафари сказал, что биохакинг - это термин, который люди начали применять "либо для оптимизации производительности, будь то когнитивное, психическое состояние, физическая работоспособность. Либо для того, чтобы жить дольше и быть при этом более здоровыми".

Как взломать свое тело?

Для многих взлом - простой и легкий способ эффективно изменить свою повседневную жизнь. Но разве тело действительно можно взломать?

Доктор Наср аль-Джафари сказал Euronews, что "многие из этих вмешательств имеют прочную механистическую основу. Но людям свойственно бросаться в омут с головой без какой-либо научной базы. Возможно, люди только что-то слышали об этом, или видели в СМИ, что зачастую не имеет под собой никакого научного обоснования".

Асим Джанджуа, основатель компании Mamo, был биохакером еще до того, как узнал, что означает этот термин.

"Люди часто ассоциируют биохакинг с добавками, и это хорошо. Но, на мой взгляд, это третий уровень биохакинга," - говорит он.

"Первый уровень для меня - это правильный режим питания, способность понимать, что вы едите. Второй этап - это определенный режим физической активности. Я всю жизнь бегаю. Это все возлагает на вас ответственность. Это не волшебная таблетка или добавка, которую вы можете принять, чтобы получить эти преимущества,” добавляет Асим.

От ледяных ванн до устройств для интервального голодания, отслеживающих частоту сердечных сокращений и шагов, и замены кофе грибными отварами. Есть множество распространенных практик.

Биохакинг - это то, что многие из нас уже практикуют, отслеживая свой сон, питание, активность и частоту сердечных сокращений. Но для тех, кто желает экспериментировать дальше, наука и неофициальные данные свидетельствуют о том, что несмотря на высокие риски потенциальная выгода больше.