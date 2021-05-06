Охрана морской среды - в фокусе Дубая

Тех, кто впервые попал в Дубай, часто поражает нетронутая береговая линия протяженностью 70 километров. Многие местные отели и строительные компании берут на себя обязательства сохранять дикую природу и сводить к минимуму воздействие на экосистему.

Один из таких проектов - черепаший заповедник в Jumeirah Al Naseem. Он был создан в 2004 году, к настоящему времени его специалистам удалось спасти 1900 морских черепах.

"Мы построили реабилитационный центр в тесном сотрудничестве с ветеринарными службами, министерством по изменению климата, а также с местными общинами, - говорит менеджер отеля Burj Al Arab Тристан Дельмас. - Как только мы узнаём, что черепаха получила травму, и её выбросило на пляж, мы забираем животное и заботимся о нём. Некоторых приходится оперировать. А после мы выпускаем их в лагуну, где сейчас находимся, чтобы они окрепли перед тем, как вернуться в открытое море".

Натали Линдо, Euronews: Они ладят друг с другом?

Смотритель черепашьего питомника: Да, они друзья, можно сказать.

Натали Линдо, Euronews: Одна хочет явно больше съесть!

Черепахам в этой лагуне от трех до ста лет. Этот питомник создали, чтобы выходить пострадавших животных и выпустить затем на волю. Здесь также проводятся занятия для гостей отеля, местных школьников и горожан.

"Помимо образовательной части нашей программы, - продолжает Тристан Дельмас, - самым захватывающим, конечно, является результат. Вы видите, как черепаха возвращается к жизни в морской среде. Мы также получаем возможность общаться с самыми разными людьми, будь то местные жители или гости отеля. Нам повезло: 16 июня прошлого года (во Всемирный день морской черепахи), у нас побывал наследный принц Дубая, шейх Хамдан бин Мохаммед. который собственноручно выпустил в море одну из черепах, это было потрясающе!

На другом конце города в отеле Atlantis главная достопримечательность - морской парк и аквариум Lost Chambers. Здесь есть больница для животных, её специалисты занимаются активным разведением морских обитателей.

"Мы с вами находимся в так называемом рыбьей больнице, думаю, это не требует пояснений. Сюда мы приносим животных, которым необходимо лечение. Еще одна причина, по которой мы здесь, это наша программа разведения видов. Живущих у нас детёнышей акул и скатов можно увидеть в аквариумах Atlantis. Интересно, что многие даже не представляют, насколько разнообразны акулы и скаты, которые здесь обитают", - говорит Роб Беннетт, менеджер Lost Chambers.

Важная часть программы разведения - выпуск маленьких акул и скатов в дикую природу. Примерно в 40 километрах отсюда расположен Дубайский морской заповедник. Когда акулам исполняется три года, они могут отправиться в открытое море. Сегодня специалисты выпускают на волю 10 особей: пять мужских и пять женских.

"За моей спиной находится охраняемая морская зона, - рассказывает Келли Тимминс, директор Atlantis по охране природы и образованию. - Вы видите прекрасный песчаный пляж, здесь также изобилие мангровых зарослей и коралловых рифов. Ковровые акулы любят прятаться в скалах и расщелинах. Поэтому крайне важно выпустить их в месте, где они окажутся в безопасности и смогут найти укромные уголки, чтобы укрыться там".

В другой части заповедника находится недавно высаженный мангровый лес. На церемонии присутствовал министр по вопросам изменения климата и окружающей среды ОАЭ, в тот день были высажены 40 деревьев. За ними последуют тысячи других, местные власти надеются создать самый большой мангровый лес на Ближнем Востоке.

Глава местного представительства Procter & Gamble Омар Чаннави объясняет: "Первое преимущество заключается в том, что мы активизируем дискуссии - открытое обсуждение - вопросов изменения климата. Наш регион нуждается в этом, но не только, это нужно всему миру, поскольку изменение климата коснётся всех. Наша роль как крупной компании заключается не только в том, чтобы использовать ресурсы наших брендов как источник вдохновения, но также дать людям возможность изменить мышление, вести другой образ жизни, способствовать устойчивому развитию. Так что это не просто посадка леса, это создание дискуссионного поля на тему: что мы здесь делаем и зачем? Надеюсь, со временем поведение местного населения изменится".

Богатая экосистема Дубая включает коралловые рифы, мангровые заросли, песчаные пляжи. Сохранять эту природную среду помогает Группа по охране морской среды.

"Мы приглашаем школьников, - говорит председатель группы Али Сакр Султан Аль Сувейди. - Хотим передать накопленные знания новым поколениям, чтобы они заботились о природе и будущем, ведь заповедник поможет поддерживать биоразнообразие и делать жизнь лучше. Так что моё послание молодым поколениям - заботьтесь об окружающей среде!"

В этом залог будущего не только морской среды, но и природы нашей планеты в целом, - передёт из Дубая корреспондент Euronews Натали Линдо, - что и побуждает местных специалистов работать не покладая рук.