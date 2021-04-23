Живописный регион Аль-Ула в Саудовской Аравии возрождается по принципам устойчивого развития

Благодаря смелому плану возрождения этот когда-то важный, но давно забытый регион Саудовской Аравии преобразился в глобальный центр притяжения для туристов, интересующихся культурой, искусством и природой.

Аль-Ула — бывшее торговое поселение на северо-западе страны, разместившееся на перекрестке караванных путей, которыми в древние времена возили шелк и благовония. Богатство и значение этого региона во времена античности заметны и сегодня. Их свидетельством служат величественные памятники, вырастающие из оранжевых песчаниковых скал.

Регион пересекают экологичные транспортные маршруты, связывающие пять районов посредством пеших троп, а также велосипедных и конных дорожек.

Наиболее впечатляющий из районов — это Хегра, древний, когда-то процветавший город, где расположены более 100 гробниц, высеченных в песчаниковых скалах. Объявленная всемирным наследием ЮНЕСКО Хегра была вторым после Петры городом Набатейского царства, а сейчас эти города соперничают по своим археологическим сокровищам. Тем не менее, Хегра остается относительно неизвестной для остального мира.

Наиболее величественная из гробниц — гробница Лихьянского наследника Кузы (Каср аль-Фарид). Это огромный монолит, который также называют «Одиноким замком» за его резной фронтон и обособленное расположение. Рядом находятся развалины оттоманской крепости XVIII века и восстановленная станция Хиджаз, служащая напоминанием о железной дороге, когда-то связывавшей Дамаск и Иерусалим.

Смотровая площадка в районе Джабаль-Икма © Royal Commission for AlUla (RCU)

Еще одной достопримечательностью этого захватывающего пустынного региона является «библиотека под открытым небом» в районе Джабаль-Икма. Местные жители шутят, что это «ранний твиттер» — многочисленные стены испещрены надписями на арамейском, набатейском и других древних языках.

В центре комплекса Аль-Ула расположен Старый Город, лабиринт из улочек XII века, плотно застроенных зданиями из камней и глины. Когда-то в них жили люди, размещались лавки и постоялые дворы для пилигримов и купцов.

Не всё в Аль-Уле уходит корнями в глубь веков. Некоторые из ее достопримечательностей были построены в течение последних нескольких лет в рамках действующего в Саудовской Аравии проекта «Видение-2030», призванного снизить зависимость страны от нефти и, помимо других инициатив, привлечь иностранных туристов.

Одной из таких достопримечательностей является определенно футуристический концертный зал «Марайя». Эта сверкающая кубическая конструкция является самым крупным в мире зеркальным зданием, в стенах которого отражается окружающий пустынный пейзаж. Планируемые к строительству архитектурные проекты также включают туристический центр, полностью вырубленный в скалах. Его спроектировал Жан Нувель (Jean Nouvel).

Концертный зал «Марайя» © Royal Commission for AlUla (RCU)

Как передвигаться по региону

Планируется, что Аль-Ула станет нейтральной по углероду к 2035 г. В рамках этого проекта будет продемонстрирован целый ряд устойчивых решений. Если речь идет о транспорте, то структура создаваемой транспортной сети будет обеспечивать как сокращение загруженности дорог, так и объемы дорожного движения.

Все пять районов связаны друг с другом через «Вади гостеприимства». Слово «вади» на арабском означает русло пересохшей реки. В данном случае такое русло было преобразовано в экологический коридор протяженностью 25 км.

По этой зеленой полосе, ведущей из оазиса в пустыню гости региона смогут ходить пешком, а также ездить на велосипедах или лошадях. Целый ряд программ зеленых насаждений и природоохранных инициатив был реализован для того, чтобы показать связь людей с прошлым и привлечь внимание к биоразнообразию данного маршрута.

Многие из пешеходных и велосипедных дорожек Аль-Улы, например маршрут железной дороги Хиджаз, проходят теми же путями, которыми на протяжении веков пользовались пилигримы.

The five districts © Royal Commission for AlUla (RCU)

Основной транспортной артерией региона станет 46-километровая трамвайная линия, обеспечивающая низкие выбросы углерода. Эта линия свяжет международный аэропорт Аль-Ула со всеми пятью районами. Конечным пунктом станет Хегра. Трамвайная ветка, которую также называют «Экспериментальный трамвай Аль-Улы», будет напоминать трамвайное сообщение начала XХ-го века. Ее вагоны позволят пассажирам наслаждаться захватывающими пейзажами.

Планируется, что северная часть трамвайной ветки, идущая от Старого Города до Хегры будет закончена к 2023 году, а южная часть — от аэропорта до Старого Города — к концу 2030 года.

Каждая из 17 станций на линии будет иметь свой уникальный дизайн, основанный на существовавших в Аль-Уле цивилизациях и достопримечательностях этого региона. Станции также будут служить центрами мобильности, оборудованными стойками для проката велосипедов и электровелосипедов, пунктами вызова электрокартов, а также точками для подзарядки электромобилей.

Кроме того, станции будут пересекаться с линиями электробусов и действовать как отправные точки для разнообразных туристических мероприятий, например, верховой езды и езды на верблюдах.

Но этот трамвай предназначается не только для гостей. Предполагается, что местные жители будут пользоваться им вместо автомобилей. Бесшумная и сберегающая энергию система обладает огромными преимуществами для окружающей среды. Забота о местном населении и окружающей среде всегда будет занимать центральное место в проекте Аль-Ула.