Солнечный парк в Дубае: крупнейшая в мире солнечная электростанция

С появлением возобновляемых источников энергии многие надеются обратить вспять последствия изменения климата с помощью таких проектов, как Солнечная электростанция Мохаммеда бин Рашида Аль Мактума в южной пустыне Дубая.

Крупнейший в мире парк солнечных батарей занимает площадь в 44 квадратных километра и оснащен миллионами фотоэлектрических панелей, способных преобразовывать солнечный свет примерно в 1000 мегаватт в час ... и обеспечивать электроэнергией более 320 000 домов.

Компания, большая часть которой принадлежит Дубайскому управлению электро- и водоснабжением (DEWA), планирует удвоить производство энергии за счет следующего этапа, включающего самую высокую в мире башню концентрированной солнечной энергии.

Самая высокая в мире башня концентрированной солнечной энергии находится в Дубае Euronews

Высотой около 260 метров (примерно на 60 метров меньше, чем Эйфелева башня) она будет использовать около 70 000 гелиостатов, ориентируемых зеркал, для преобразования солнечного света в тепловую энергию и хранения ее в течение примерно 15 часов.

Основанная в 2013 году электростанция должна достичь своей пятой и последней фазы в ближайшие пару лет. По прогнозам, она будет компенсировать 6,5 миллионов тонн выбросов углерода в год.

Задачи со звёздочкой для молодёжи

Достижение этой цели требует заблаговременной инвестиционной стратегии и начинается с наращивания человеческого капитала.

Как выглядят инвестиции в возобновляемые источники энергии? Это только финансовые вопросы или это еще не все?

Аиша Абдулла Алнуаими, директор Solar Innovation Centre:

— Когда вы обучаете молодежь с раннего возраста, они знают, с какими проблемами теперь сталкивается солнечная энергия и как нужно подходить к решению этих задач.

Говоря о том, с чем молодежь столкнется в будущем, какая самая сложная задача появится при продвижении технологий возобновляемых источников энергии?

Аиша Абдулла Алнуаими, директор Solar Innovation Centre:

— В настоящее время, технологии решают проблему пыли, например, при помощи роботизированной уборки, но ее внедрение требует больших затрат. Существует анти-загрязняющее покрытие, основанное на нанотехнологиях. Мы протестировали несколько из них, но, к сожалению, ни одна не работает эффективно в этих суровых условиях, и поэтому нам нужны дополнительные исследования и больше инноваций в этом направлении.

Путь Дубая к устойчивому будущему

Инновация - деревья с фотоэлектрическими листьями Euronews

Разрабатывая практические решения, такие как деревья с фотоэлектрическими листьями, уличные фонари на солнечных батареях, а также тротуары — город выбирает свою дорогу.

Пока Дубай прокладывает свой путь к более устойчивому будущему эмират и ОАЭ в целом по-прежнему в значительной степени полагаются на традиционные источники энергии. При этом они делают большие шаги в желаемом направлении, используя стратегические инвестиции.

В 2019 году солнечный парк обеспечивал 3% от общего энергоснабжения в Дубае.

До этого Дубай почти на 100% зависел от природного газа, а ОАЭ в целом все еще зависели от ископаемого топлива.

Тем не менее, страна стремится внести более экологичные изменения в свою единую "Энергетическую стратегию 2050", которая направлена на сокращение выбросов углерода от производства электроэнергии на 70%.

Цель, которая требует, возможно, иностранных инвестиций для развития сектора возобновляемых источников энергии.

Необходимо дерегулирование энергетического рынка ... таким образом, множество игроков получают возможность участвовать в энергетической системе. А новые игроки – это новые вложения Джаганнатан Рамасвами независимый аналитик в области энергетики и устойчивого развития

Дубайское управление энерго- и водоснабжения уже привлекло около 9 миллиардов евро инвестиций в государственно-частное партнерство.

В соответствии с Парижским климатическим соглашением 2015 года ОАЭ используют комбинацию солнечной, ядерной и других возобновляемых источников энергии для управления которыми в будущем понадобятся более умные технологии.

Мантра – это декарбонизация, децентрализация и дигитализация. Таким образом, это объединит большие данные, аналитику данных, искусственный интеллект и, возможно, блокчейн Джаганнатан Рамасвами независимый аналитик в области энергетики и устойчивого развития

Пока неизвестно, как именно эта передовая технология будет управлять возобновляемыми источниками энергии, но одно можно сказать наверняка — сегодня она находится в руках будущих новаторов.