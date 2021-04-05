Дубай - "город золота"

В течение веков торговцы со всего света приезжали в Дубай за специями, жемчугом и золотом. Сегодня мало кто будет оспаривать славу Дубая как "города золота". Только за первые девять месяцев прошлого года объем торговли ж```ёлтым металлом оценивался здесь в 41 миллиард евро, по данным Дубайской таможни.

Это самый прибыльный экспорт после нефти. Воспользовавшись своим географическим положением, город создал хранилища золота, предприятия по производству ювелирных изделий, аффинажные заводы.

"В Дубае на широкую ногу поставлен аффинаж золота и его переработка в инвестиционные слитки, - рассказывает корреспондент Euronews Натали Линдо. - Эти слитки затем поставляют банкам и продавцам, у которых есть соответствующая лицензия, а также оптовым торговцам ювелирными изделиями. Причем, все этапы процесса осуществляются прямо здесь".

Не меньше развиты в Дубае и доставка, а также сертификация золота - выдача международных удостоверений о качестве и технических характеристик покупаемого жёлтого металла.

"Хотел бы призвать обеспеченных людей вкладывать деньги исключительно в золото, - говорит совладелец аффинажного завода Салах Халаф. - В этом городе вы пройдете все этапы, здесь всё расчитано с точки зрения стабильной и безопасной инфраструктуры".

Конечный продукт такого завода - слиток весом 10 килограммов. Как и на любой товар, цена на него может меняться. При сегодняшней конъюнктуре этот слиток стоит "всего" 454 000 евро, рассказывает Натали Линдо.

Оптовые торговцы золотом приходят сюда - на созданный семьей Тахида Абдуллы в 1955 году рынок. Его специализация - торговля драгоценным металлом, ювелирными изделиями из него, а также бриллиантами.

"В любой час дня на рынке представлены от 40 до 50 тонн золота, - говорит Тахид Абдулла, глава Dubai Jewellery Group, - как в розницу, так и оптом. Благодаря столь значительным объемам, наши цены остаются самыми конкурентоспособными в мире!"

Успешному функционированию ювелирной и золотодобывающей промышленности в Дубае способствует так называемая Дубайская группа - некоммерческая организация, в которую входят более 700 представителей сектора.

"Благодаря высоким требованиям, согласованию всех норм с правительством и жёсткому контролю, нам удается предложить клиентам идеальную продукцию", - продолжает Тахид Абдулла.

Ежегодно через Дубай проходит от 20 до 40 % мировых золотых запасов, и большая часть из них поступает на знаменитый золотой рынок. В этом месте, на площади в 500 квадратных метров, расположено более 300 магазинов. Брокеры пользуются преимуществами Дубая, где все открыто с 6 утра до 11 вечера. Это одна из немногих бирж в мире, которая "ловит" часовые пояса от Австралии до западного побережья США.

- По моему мнению, сердце золотодобывающей промышленности Объединенных Арабских Эмиратов находится именно здесь, на рынке, по которому мы сейчас идём, - говорит Джеффри Роудс, основатель Rhodes Precious Metals Consultancy.

Натали Линдо: - И чем же объясняется столь прочный успех?

Джеффри Роудс: - Созданная здесь инфраструктура делает нас мировыми лидерами, что в свою очередь дает возможность бизнесу дальше процветать.

Натали Линдо: - Вокруг нас просто кишат туристы. А местные жители приходят сюда, чтобы купить золото?

Джеффри Роудс: - Это просто самое экономичное место в мире: здесь можно купить золотые украшения и не разориться на налогах, учитывая особенности налогообложения эмирата. Одним словом, это оптимальное место для покупки: вы получите максимальную отдачу от своих денег.

Золото в Дубае не облагается налогом для туристов. Пополнить запасы драгоценностей можно не только на рынке, но и в Алмазном парке.

"Мы сами производим ювелирные украшения, на нас как огранка драгоценных камней, так и собственно изготовление. 85 % представленных на витринах изделий - наших рук дело, - говорит Kiran Pithani Соучредитель и директор Cara jewellery. - Золото всегда популярно, этот металл теснее других связанный с денежной системой. Люди предпочитали и предпочитают инвестировать в золото".

"Во время пандемии спрос на ювелирные изделия, как и во многих других секторах, резко упал. Но в четвёртом квартале 2020-го торговля в "городе золота" активизировалась, и многие здесь надеются, что так будет и дальше, - передаёт из Дубая наш специальный корреспондент Натали Линдо.